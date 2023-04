Malati di Alzheimer coinvolti nel laboratorio di panificazione

TERMOLI. Il Lab lievitum, laboratorio di panificazione per piccoli alunni delle scuole primarie e d’infanzia e malati Alzheimer al primo stadio ha preso il via lunedì scorso a San Paolo di Civitate nella nuova sala di Masseria Defensola ranch.

I Laboratori sui panificati fanno parte della rosa degli oltre centotrenta finanziati dal Gal Daunia Rurale con la misura 19-intervento 2.3

Le aziende agricole coinvolte in questa organizzazione sono Azienda Agricola Posta Faugno (capofila del progetto), Masseria didattica Rovello, Masseria Defensola e dall’azienda Agricola Biologica Sanabea.

Un progetto ambizioso che vede queste realtà impegnate a costruire valore intorno alle proprie attività lavorative condividendo il fare di ogni giorno con le persone affette dal morbo di Alzheimer in un reciproco scambio di avvicinamento all’ambiente e meraviglia.

Lab Lievitum è organizzato dall'azienda agricola Biologica Sanabea sita a Chieuti la piccola filiera cerealicola che vedrà impegnati gli amici di Amma (Associazione malati di Alzheimer Molise), che cura e intrattiene le persone affette da Morbo di Alzheimer, coi centri di Campobasso e Termoli.

Tutto è stato improntato in un’ottica d'insegnamento Montessoriano in cui la manualità è la base del conoscere. Non sono mancate però la tecnologia applicata al racconto della filiera cerealicola biologica che caratterizza l’ambito aziendale. La proposta didattica prevede l’inserimento in classe dei visori di realtà virtuale Shinecon Vr, nei quali si vivono esperienze immersive dedicate esclusivamente al grano e presentate con video a 360 gradi.

Gli utenti vengono teletrasportati virtualmente nel mondo dell’agricoltura, tra la natura e i campi. La sensazione offerta è quella di una full immersion non ordinaria, perché le tecnologie di ripresa permettono di percepire contesti e punti di vista insoliti: lo spettatore è immerso dal Grano, dopodiché si trova al mulino e poi ancora piccolo pastaio o panificatore. La sceneggiatura e la regia immersiva prevedono uno storytelling particolare, costituito più da luoghi da visitare e da situazioni da vivere, più che da storie e dialoghi. Le scene ripercorrono quindi per la pasta innanzitutto la semina del grano, dopodiché le varie fasi della sua crescita il deposito nei silos, la macinatura e infine pastificazione e vendita. Ma non potrà mancare lo sporcarsi le mani impastando direttamente il pane.

È stato così permesso agli amici di Amma di vivere una esperienza fatta di gioco, tecnologia e soprattutto condivisione parlando di agricoltura. Il laboratorio si avvale sempre di un dietista pronto a dispensare agli ospiti pillole di buona e sana alimentazione, di un tecnologo alimentare che li meraviglia con piccoli esperimenti; di un esperto gastronomico che racconta la provenienza del pane. In un‘ottica di condivisione professionisti e addetti ai lavori differenti sono coinvolti, per permettere al territorio di parlare con le proprie risorse umane a servizio degli uomini e donne del domani.

«Abbiamo un territorio virtuoso dove l’agricoltura fa da traino ad una giusta valorizzazione del territorio. Ora è tempo che la stessa si metta a servizio del nostro territorio. Crediamo fermamente che educare i bambini alla consapevolezza della conservazione del creato possa essere foriero di grandi cambiamenti in futuro, crediamo altresì che mettere le proprie competenze e professionalità a servizio degli altri crei una forza tale da scardinare ogni sistema vetusto portando nuova linfa e un nuovo modo di rispettare l’ambiente e valorizzare tramite l’educazione e l’aiuto il nostro territorio», ha sottolineato Costantina Tavani, per l’off role Sanabea –lab lievitum.

