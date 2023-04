Trasporti eccezionali, il viaggio dei "grandi motori" dal porto al nucleo industriale

Trasporti eccezionali, il viaggio dei "grandi motori" dal porto al nucleo industriale

TERMOLI. Visto che siamo stati i primi a riceverli e documentarne l’arrivo in porto, con il Pontone Leonardo sabato scorso intorno a mezzogiorno, ci sembrava doveroso seguire passo a passo il percorso che il carico eccezionale ha iniziato questa mattina per la destinazione futura. Stiamo parlando dei grandi motori endotermici destinati alla centrale di produzione elettrica di Metaenergiapproduzione (ex Serene ed ex British gas).

Quest'ultima è, infatti, presente con una propria centrale a ciclo combinato nella stessa area industriale di Termoli. Ieri, intorno alle ore 8, è iniziato il primo dei quattro viaggi previsti, uno al giorno perché il viaggio dal porto alla zona industriale, dove verranno collegati, dura in media quattro ore salvo imprevisti.

L’area portale e la strada che da Rio Vivo collega alla zona industriale, sarà interdetta al passaggio del carico eccezionale e al traffico. Tutto si muoverà nel massimo della sicurezza, per quanto riguarda il porto in simbiosi con la Capitaneria di Porto, poi per il resto del percorso ci saranno le staffette predisposte per il blocco del traffico.

I lavori sono lunghi, difficili e in alcuni casi complessi. Per esempio, sotto le gallerie hanno dovuto abbassare al massimo i carrelli, poi una volta al parcheggio di Rio Vivo cambio del carrello, operazione che ha richiesto più di un’ora. Spettacolare vedere gli operatori della Simi riuscire a far passare il carico sul ponticello a Rio Vivo, nei pressi dell’Ultravolo. Persone competenti e pratiche di queste manovre che hanno collaborato con i loro mezzi imponenti, tra loro anche una ditta termolese l’Officina 3 A.

Termoli vivrà tre giorni, forse, con qualche problema di traffico ma, sicuramente, queste situazioni potrebbero, in futuro, richiamare importanti commesse che daranno opportunità di lavoro a tante persone.

Galleria fotografica