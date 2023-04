Strade chiuse per lavori in centro, «Spostarsi in città è diventata un'impresa»

TERMOLI. Cantieri stradali disseminati ovunque, sulle arterie a scorrimento veloce come in area urbana. Disagi inevitabili per chi deve spostarsi, così come sono ineluttabili i lavori in corso, di qualunque origine siano. Tuttavia, quel che gli utenti lamentano è la sorpresa con cui si manifestano i divieti, senza una programmazione certosina, che metta i conducenti nella condizione di sapere come e dove muoversi.

È quanto rimbrottato anche dal presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, che ha così sintetizzato quanto "subito" oggi, in centro.

«Da stamattina per accedere in via Rio Vivo, verso Sud, dal centro è possibile solo dal Porto oppure da via Corsica, rotonda del distributore Agip. Come si rileva dalle foto, basta un pennarello, entrambi le vie sono inaccessibili, in aggiunta il Terzo corso è percorribile a senso unico a salire verso Termoli centro. Credo sia inammissibile! È auspicabile un intervento da parte dei preposti affinché ciò non si ripeta».

Ci sono giunte anche altre segnalazioni, riguardo lavori sul manto asfaltato da poco realizzato in via Duca degli Abruzzi. La questione è nota, tanti sono i cosiddetti sottoservizi che insistono nel sottosuolo, dal gas alla fibra ottica, dalla rete elettrica alle condotte idriche. Difficile organizzare tutto in tempi stabiliti, ma una qual certa razionalizzazione occorrerebbe, non solo per i disagi causati senza soluzione di continuità, ma anche per evitare il consumo di risorse, ce ne sono sempre meno e non parliamo soltanto di quelle economiche. La svolta green tanto auspicata si declina e persegue anche nell'ottimizzazione delle materie prima e del loro utilizzo.

In ogni caso, lo scorso 16 febbraio pubblicammo l'elenco degli interventi che proprio per conto di Rete Gas sarebbero stati realizzati fino al 30 giugno, cantieri work in progress che necessitano di chiusure segmentate del flusso viario, la riproponiamo.

Disagi non solo alla circolazione, ma anche e soprattutto alle attività commerciali che si trovano nei paraggi.

Le vie indicate fino al 30 giugno erano lungomare Cristoforo Colombo, corso Vittorio Emanuele III, via Leopoldo Pilla, via Alfano, via Vincenzo Cuoco, via Rio Vivo, piazza Regina Margherita, corso Fratelli Brigida, via della Pesca, via Mulini a Vento, via delle Lampare, via delle Paranze, via del Timone, via della Bussola, traversa via Rio Vivo, via del Chiurlo.

Chiaramente, da questo elenco vanno sottratti gli interventi già ultimati.

«La ditta esecutrice assicurerà l’apposizione di cartellonistica adeguata di indicazione e pre-segnalazione dei lavori in corso in corrispondenza dei tratti delle strade comunali interessate, nonché la eventuale regolamentazione temporanea della circolazione tramite movieri abilitati o semafori mobili, con ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell’intervento, almeno 48 ore prima, con la predisposizione di idonei camminamenti alternativi per la protezione dei transiti pedonali nelle aree interessate dalle attività in premessa collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere; la delimitazione dell’area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne».