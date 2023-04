Stabilimento Stellantis, restano in fabbrica solo i dipendenti del reparto V6

TERMOLI. Blackout allo stabilimento Stellantis: «Tutte le officine ad eccezione del montaggio-lavorazione V6 stanno comunicando il senza lavoro dalla 17 di oggi pomeriggio a seguito di quello che è stato il blackout delle precedenti ore. Il senza lavoro sarà da recupera con modalità da definire».

PRIMA NOTIZIA

Improvviso blackout avvenuto allo stabilimento Stellantis. L'energia elettrica è venuta a mancare intorno alle 15.15 e questo ha provocato l'arresto della produzione. Per quanto appreso, le squadre di manutenzione e i tecnici sono alla ricerca dell'origine del guasto, per potervi porre rimedio.

Immediato il tam-tam di messaggio anche verso le organizzazioni sindacali, per rendere edotta la filiera metalmeccanica dell'accaduto.

Intorno alle 16.30 è ritornata l'erogazione di energia elettrica allo stabilimento Stellantis, ma si tratta per prima della bassa tensione.

In fabbrica si sta valutando di far ripartire prima le sezioni più delicate, come i forni, ad esempio, per poi procedere a una riaccensione graduale. La situazione potrebbe tornare alla normalità entro le 18.30. Sulle cause del blackout in corso diverse diagnosi della casistica. Dalle prime informazioni in disservizio potrebbe essere stato provocato dalla rete esterna. Probabile che in alcuni reparti potrebbero ritornare a casa i lavoratori, ma ancora non è stato deciso nulla di ufficiale.