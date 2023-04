Incontro a scuola con l’Associazione Sindrome di Down “Ark 21”

TERMOLI. Incontro a scuola con l’Associazione Sindrome di Down “Ark 21”. Ieri gli alunni delle classi quarte A e B della scuola primaria “Achille Pace” di Termoli hanno avuto il piacere di incontrare Antonio Pio, Melissa (esperta) e Caterina (genitore) rispettivamente segretario e presidente dell’Associazione Sindrome di Down “Ark21”. L’incontro durato poco più di un’ora è stato molto interessante ed è stato il momento conclusivo di un progetto portato avanti dalle due classi e in generale da tutto l’Istituto sul rispetto delle “diverse abilità” e l’inclusione e fortemente voluto dalla dirigente scolastica, Luana Occhionero. Parlando di tale Sindrome, oggi una parola ha colpito più di altre: “Down”.

Il termine riprende il cognome del medico inglese John Langdon Down, che per primo ne descrisse i tratti, ma spesso, per una strana associazione metaforica, sottintende un’accezione negativa tipica della traduzione inglese del termine. Al di là di tale “fraintendimento” semantico, nel corso della mattinata, gli alunni hanno avuto modo di conoscere semplicemente una “persona”, Antonio Pio, ragazzo con Sindrome Down che a breve compirà 24 anni, un ragazzo come tanti altri, che ama fare i cocktail, ballare la break dance, essere sempre profumato e sorridente.

Perché in fondo, in fondo avere la sindrome di Down non significa essere "giù" rispetto ad altro/i, significa spesso aiutare le persone che si sentono giù, come mi ha insegnato in passato Miriam, figlia di Caterina, ex alunna che con i suoi sorrisi contagiosi ancora adesso mi rallegra il cuore...Certamente è validissimo il motivo portato avanti da questa associazione, nata per dare la possibilità a questi ragazzi e ragazze di sentirsi ogni giorno utili, dare loro l’opportunità di stare con gli altri in grandi e piccoli eventi e farli sentire apprezzati e impegnati. Questo il messaggio che si è inteso trasmettere anche a scuola: il valore del tempo donato, l’importanza dell’associazionismo e del volontariato, affinché si costruisca nelle nuove generazioni, un senso autentico di responsabilità e rispetto verso l’altro.

