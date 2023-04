Cresce la passione e aumentano i campi di padel sul territorio

GUGLIONESI. Padel che passione! Il nuovo sport sta spopolando da Nord a Sud della nostra penisola e tocca tutte le fasce d'età. Sono grandi e piccini gli utenti che si avvicinano a questo nuovo gioco.

Disciplina particolarmente in voga e che negli ultimi tempi ha fatto registrare una crescita esponenziale di appassionati e praticanti. E di appassionati è pieno anche Guglionesi, così l'amministrazione ha deciso di far iniziare i lavori per un campo di padel.

«Sport, forma di aggregazione sociale. Sport come lingua universale». Lo sport è sempre stato una prerogativa dell’amministrazione Bellotti, specialmente dell’assessore Pino Aristotile.

Ed è proprio Aristotile ad annunciare il lavoro dei campi da Padel, nella zona di Santa Margherita a Guglionesi. Lavori già annunciati nei mesi scorsi proprio a noi di Termolionline.it dall’assessore allo sport.

Dopo l’apertura del palazzetto e il rifacimento dei campetti da calcio, i guglionesani possono giovare anche del nuovo sport che, nell’ultimo periodo sta spopolando, appunto il padel.

«Abbiamo il desiderio che questi nuovi impianti vengano utilizzati da tutti. Senza doversi recare fuori dal paese. È sempre stata una nostra prerogativa e piano piano abbiamo realizzato il tutto. Ora abbiamo preso anche i fondi dal Pnrr su “sport e inclusione sociale”, 30mila euro che serviranno per realizzare impianti outdoor. Siamo molto soddisfatti» ha dichiarato Aristotile, sempre attento alle necessità della popolazione.

Gli impianti outdoor, invece, verranno installati nella villa comunale di Guglionesi.

Galleria fotografica