Ue Coop Molise: Giuseppe Nardone alla guida della sezione regionale

TERMOLI. Si è svolta ieri a Termoli l’Adunanza Regionale di Ue.Coop Molise per il rinnovo della carica di Rappresentante della Sezione regionale, emanazione territoriale dell’Unione europea delle Cooperative, alla presenza delle cooperative intervenute, del coordinatore nazionale Vincenzo Sette collegato in videoconferenza e del coordinatore regionale Roberto Cappelli.

Alla guida della Sezione Regionale per il prossimo quinquennio 2023/2028 è stato eletto all’unanimità Giuseppe Nardone, quarantaquattrenne cooperatore Termolese della “Organizzazione di Produttori della Pesca San Basso – Società Cooperativa – In Sigla “O.P. San Basso””.

“Gli anni appena trascorsi – ha dichiarato il neo-eletto Rappresentante Regionale Nardone – hanno messo a dura prova tutti, pescatori inclusi. A noi cooperatori ci attendono grandi sfide e credo che nessuno debba essere lasciato indietro. In questi anni critici, la cooperazione ha confermato il suo ruolo di strumento idoneo a contrastare le difficoltà, le diversità, l’individualismo. La cooperazione deve restare il luogo dove ognuno trova il suo spazio per il bene comune, dove ognuno possa partecipare democraticamente ad un progetto che vede ogni socio protagonista responsabile. Mi farò portavoce delle necessità, dei problemi, ma anche delle storie e delle belle esperienze di tutte le cooperative associate che operano in questo territorio, fiducioso che Ue.Coop possa rappresentare ancora di più un’opportunità per crescere, acquisire competenza e consapevolezza, creare reti e sviluppare sinergie”.

Nel corso dei lavori gli enti mutualistici aderenti hanno deliberato, oltre all’elezione del nuovo Rappresentante di sezione, anche la nomina del delegato che rappresenterà il Molise all’assemblea nazionale di Ue.Coop che si terrà il prossimo 21 giugno a Roma.

Galleria fotografica