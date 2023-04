L'Asrem non attira: i bandi vanno deserti

LARINO. La scarsa attrattività della Sanità pubblica molisana da parte dei medici trova ulteriori conferme nell'Avviso, per soli titoli, pubblicato dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) finalizzato all'assunzione a tempo determinato (12 mesi) di tre medici palliativisti per le attività svolte all'Hospice di Larino.

"A seguito dell'utilizzo della graduatoria - si legge nella delibera Asrem - non si è pervenuto all'assunzione di nessun dirigente medico palliativista, in quanto l'unico in graduatoria ha inviato la propria rinuncia".

In conseguenza dell'ennesima procedura con esito negativo l'Azienda sanitaria ha stabilito di proporre un nuovo Avviso.