Le conseguenze del blackout diventano un "problema" sindacale

TERMOLI. Non ci saranno ulteriori comunicazioni dirette dalle organizzazioni sindacali metalmeccaniche ai lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli rispetto ai turni da effettuare. Lo hanno specificato con una nota interna le quattro sigle Fim-Cisl, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici.

«Lavoratrici, lavoratori alla luce delle confusionarie e frammentarie comunicazioni aziendali delle ultime 24 ore in merito al blackout elettrico, le scriventi organizzazioni sindacali informano che non invieranno più nessuna comunicazione inerente alla programmazione lavorativa, fino a quando l'azienda non avrà certezza della situazione.

Dovrà essere l'azienda ad avvisare i lavoratori tramite i propri responsabili di Ute. Sicuramente il blackout elettrico è un evento straordinario ma avvisare i lavoratori, e con effetto immediato "invitarli" a lasciare la fabbrica, oppure avvisarli mezz'ora prima della partenza degli autobus e infine mettere in discussione anche il par collettivo del 24 aprile, soprattutto per chi ha già preso impegni familiari, non è né corretto, né giusto e lo stesso non lo è nei confronti delle organizzazioni sindacali che si sono sempre assunte la responsabilità delle proprie azioni e non fanno retromarcia quando firmano accordi. Capiamo il momento di difficoltà aziendale, ma chi le comprende le difficoltà dei lavoratori?»