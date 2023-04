Rischio di malattie della coagulazione in epoca pre e post Covid, il simposio a Termoli

TERMOLI. Disordini della coagulazione e rischio atero-trombotico a causa della pandemia. Termoli sarà centro di un incontro molto importante che tratterà proprio queste problematiche, con un parterre di medici dell’Asrem, Fondazione Gemelli, Unimol e Neuromed e di fama nazionale, “L’emostasi tra genetica e ambiente: rischio di malattie della coagulazione in epoca pre e post Covid”. Il convegno si svolgerà sabato 22 aprile dalle ore 8:30 presso l’hotel Meridiano di Termoli. Alla luce dei dati scientifici più recenti, questo Corso mira a chiarire gli stretti rapporti tra varie determinanti dei disordini emostatici, fornendo risposte supportate da solide evidenze scientifiche a numerosi quesiti. Quanto è importante una tempestiva e ponderata diagnosi sul rischio di manifestazione di malattia? Quale è il peso della predisposizione genetica sulla natalità?

Quanto modulabile è il rischio cardiovascolare con fattori esogeni, anche alimentari? A chi rivolgersi dopo una diagnosi di malattia irreversibile della coagulazione? Con chi stabilire un cammino terapeutico di sostegno in età avanzata? Quali le verità - e quali non - sul rischio di patologia legato, ad esempio, all’appartenere a un gruppo sanguigno anziché ad un altro? Questo Corso si propone di creare un percorso diagnostico corretto volto a garantire una assistenza oculata al paziente con disordini dell’emostasi, coinvolgendo in sinergia territorio, ospedalieri e personale sanitario. «Meeting in Coagulazione, è un incontro volto alle persone sensibili che hanno a cuore i problemi della nostra Sanità e- spiega il dottor Francesco Zito, medico ematologo del centro trasfusionale di Termoli- abbiamo l’idea di rendere l'evento clinico annuale».

Il dottor Zito è il responsabile dell’unità operativa semplice del San Timoteo in emostasi e, anche quest’anno è la segreteria scientifica dell’evento. Previsti i saluti da parte del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, e della direttrice dell’Uoc di Medicina Trasfusionale Asrem, Matilde Caruso. Sarà lo stesso dottor Zito a introdurre i lavori, che entreranno nel vivo dalle 9.30, coi seguenti contributi: “60 anni di storia di piastrine e aspirina - Giovanni de Gaetano - Moderatori: Benedetta Donati - Francesco Zito; 10.15 I marcatori del rischio aterotrombotico - Licia Iacoviello 10.45 Coagulazione e laboratorio - Mario Colucci, 11.15 Il punto sull’associazione tra genotipo C677T della metilenetetraidrofolato reduttasi e rischio trombotico in un’ottica multidistrettuale Fabrizio Gentile; 11.45 Emofilia: verso un futuro ancora migliore? - Patrizia Di Gregorio; 12.15 Complicanze trombotiche delle malattie onco-ematologiche Vincenzo Fraticelli; 12.45 Discussione con tutti i Relatori - L. Iacoviello, M. Colucci, F. Gentile P. Di Gregorio, V. Fraticelli.

SECONDA SESSIONE - Moderatori: Matilde Caruso - Pasquale Spagnuolo; 14.00 I gruppi sanguigni, le malattie e il laboratorio in immunoematologia Antonella Matteocci; 14.30 Trombofilia, gravidanza e infertilità Elvira Grandone; 15.00 Cosa resta della trombofilia ereditaria? Maurizio Margaglione; 15.30 Integrazione tra ambulatori dell’emostasi e ospedali nelle patologie genetiche e dell’invecchiamento Francesco Zito; 16.00 Discussione con tutti i Relatori - A. Matteocci, E. Grandone, M. Margaglione, F. Zito 16.30 Conclusioni: Francesco Zito; 17.00 Svolgimento questionario Ecm; 17:30 Termine dei Lavori.

Il corso è stato inserito nel Piano Formativo 2023 per l’Ecm e ha ottenuto n.7 crediti per le categorie di: Medici Chirurghi, Biologi Tecnici di laboratorio biomedico, Assistenti Sanitari, Farmacisti, Infermieri, Ostetrici.

