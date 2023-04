«Saranno garantiti continuità e copertura del 118», lunedì la firma del Decreto

CAMPOBASSO. Si è tenuta questa mattina a Palazzo Vitale, Campobasso, una riunione tecnica per affrontare alcune delle tematiche relative al Servizio del 118 in regione. Presenti il Commissario ad acta alla Sanità Donato Toma, l’Asrem, con il Direttore generale facente funzioni Evelina Gollo e il Direttore amministrativo Antonio Lastoria e la Direzione generale per la Salute con il Direttore Lolita Gallo.

Al termine dell’incontro il commissario Toma ha dato disposizione alla Direzione generale per la Salute di istruire il Decreto per definire e risolvere le criticità riguardanti la copertura dei turni presso le postazioni territoriali, dovute alla grave carenza di organico.

«È stato un incontro molto positivo – ha detto Toma - nel quale abbiamo posto le basi per la garanzia di continuità di tale fondamentale servizio per la comunità molisana. Nel Decreto, che emanerò lunedì prossimo, viene recepito l’accordo di luglio 2022 che prevede l’incremento della tariffa oraria per l’attività aggiuntiva dei medici».