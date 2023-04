Radioterapia, le prescrizioni tornerà a farle il Gemelli Molise

CAMPOBASSO. Ennesimo capitolo nel lungo braccio di ferro tra Gemelli Molise e commissario ad acta Donato Toma sulla sanità e il servizio di radioterapia.

Il Tar Molise, dopo la camera di consiglio di due giorni fa, ha pubblicato oggi la sentenza con cui viene accolta l’istanza cautelare di sospensiva sugli atti promossi nel gennaio scorso, con l’approvazione “Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di radioterapia da parte delle strutture contrattualizzate” e i provvedimenti conseguenti.

In sintesi, l’ospedale Cardarelli non può prescrivere la Radioterapia, le prescrizioni tornerà a farle il Gemelli Molise, che tuttavia non ha rilasciato a riguardo alcun commento ufficiale.

Il Gemelli Molise e alcuni suoi sanitari, facenti parte dell’equipe del reparto di radioterapia, hanno impugnato il decreto commissariale n. 1/2023 e gli atti successivi coi quali sono state approvate le linee guida e i protocolli operativi per la prescrizione e somministrazione delle prestazioni di radioterapia da parte delle strutture contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale.

I ricorrenti, nel rimarcare che il Gemelli Molise risulta attualmente l’unico soggetto erogatore delle dette prestazioni nel territorio regionale del Molise, lamentano l’illegittimità delle nuove modalità stabilite, dagli atti in epigrafe, per l’accesso ai trattamenti radioterapici erogati per conto del Sistema sanitario; le impugnative, che presentano analoghi contenuti, sottopongono a critica, in particolare, la scelta dell’Amministrazione di affidare all’esterno i compiti di validazione e prescrizione delle dette prestazioni, ossia all’Unità operativa Complessa di Oncologia del “Cardarelli”, lamentando che tale nuovo sistema sottragga la gestione dell’intero processo di cura radioterapico alla struttura ricorrente, che, per il fatto di essere più vicina al malato, oltre che dotata della più specializzata competenza, è in grado di assicurare immediatamente le necessarie terapie di settore, garantendo così una risposta rapida, efficiente e efficace al paziente, risposta che verrebbe altrimenti compromessa;

Di contro, le parti chiamate in causa sul fronte della sanità pubblica hanno evidenziato che il Gemelli Molise avrebbe perduto le condizioni per il mantenimento dell’abilitazione all’utilizzo in proprio dei ricettari del Ssn.: questo a seguito del mutamento del suo assetto societario e proprietario, non più riferibile alla Fondazione “Policlinico Universitario Agostino Gemelli I.R.C.S.S.” e ormai quasi interamente in mano privata; l’Amministrazione sanitaria ha altresì evidenziato che il nuovo sistema di validazione e prescrizione delle cure radioterapiche appena introdotto risponderebbe anche ad alcune irregolarità, riscontrate dall’Azienda Sanitaria all’esito di recenti attività ispettive e inerenti alle modalità prescrittive ed esecutive delle prestazioni di radioterapia, accertamenti dai quali sarebbe emerso un aumento anomalo della produzione e dei costi posti a carico del Ssr per l’attività di radioterapia; richiamando oltretutto il supporto dei provvedimenti contestati in giudizio il parere emesso dall’Ufficio Legislativo del Ministero per la Salute, fornito a riscontro di una richiesta di delucidazioni sulla possibilità di estendere l'autorizzazione all'utilizzo dei ricettari medici al personale del Gemelli Molise, nella sua nuova configurazione societaria (che non vede più tale struttura riferibile all’originario Ente di diritto pubblico).

Parere che ha indiscutibilmente posto in primo piano il principio per cui l’impiego dei ricettari per la prescrizione o proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale risulta riservato ai medici dipendenti dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, aggiungendo a tali categorie il solo personale dei policlinici universitari e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il medesimo parere, al contempo, ha anche posto in chiaro come, “nell'ipotesi in cui il personale della struttura in questione possa essere ricondotto nel novero del personale medico universitario afferente ai policlinici universitari, in base alla valutazione e autorizzazione di competenza della

Regione, non sembrano sussistere elementi ostativi all'utilizzo dei ricettari nel rispetto dell'ambito di applicazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 269/2003”; Ritenuto pertanto, al pur sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’impugnata interdizione assoluta del personale medico della Gemelli Molise all’impiego dei ricettari, pur non mancando certo di una base giuridica, appare nondimeno una misura che non può dirsi priva di alternative, né ineludibilmente discendente dall’esito delle operazioni commerciali che hanno interessato il complesso aziendale della ricorrente.

Il parere ministeriale denota la praticabilità anche di impostazioni alternative che, per quanto derogatorie rispetto alle regole generali, consentirebbero pur sempre all’Amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità sua propria, di confermare l’abilitazione all'utilizzo dei ricettari in questione in capo ai medici delle strutture private accreditate concretamente riconducibili al novero del personale medico universitario afferente ai policlinici universitari, come sembra peraltro già accadere in altre Regioni d’Italia (Veneto e Lombardia), e questo limitatamente ad alcune soltanto delle prestazioni a carico del sistema sanitario, quale la radioterapia.

Tra i sanitari in servizio presso la struttura Gemelli Molise, figura anche la presenza di personale medico universitario, in particolare, il professor Francesco Deodato- afferente alla facoltà di Medicina e Chirurgia istituita presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, oltre che dotato di approfondite competenze specialistiche nel settore dell’oncologia radioterapica; circostanze non escluderebbero la possibilità che la Regione Molise, nell’esercizio della discrezionalità che le compete, possa confermare in capo alla Gemelli Molise l’autorizzazione all’utilizzo dei ricettari, nei limiti in cui tale struttura disponga di personale interno riconducibile a quello medico universitario afferente ai policlinici universitari.

La scelta, a base dei provvedimenti impugnati, di affidare la fase di validazione e prescrizione delle prestazioni di radioterapia ad un soggetto diverso da quello che, avendo in cura il paziente, è poi tenuto alla somministrazione delle prestazioni, è suscettibile di produrre risultati disfunzionali nell’erogazione dell’intero e complesso trattamento radioterapico, con il rischio non remoto di compromettere la tempestività e continuità della risposta del sistema sanitario nell’accesso a prestazioni salvavita rese nei confronti dei pazienti oncologici.

Infine, l’Amministrazione sanitaria ben potrebbe perseguire eventuali irregolarità nelle modalità prescrittive delle prestazioni di radioterapia attraverso le ordinarie attività di rilevazione e, quando del caso, di contestazione, nei confronti del Gemelli Molise, senza che quest’ultima debba necessariamente essere privata del compito di validazione e prescrizione dei trattamenti radioterapici, e pertanto senza assoggettarla al sistematico controllo di altre strutture sanitarie.

Per questo, il collegio del Tar Molise considera la scelta di introdurre la misura contestata non assistita da un compiuto supporto istruttorio e motivazionale, potendosi dubitare della tenuta dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo del rispetto dei necessari parametri di proporzionalità, tale da far accogliere la domanda cautelare di parte ricorrente, disponendo nelle more del giudizio la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati nella parte in cui hanno sottoposto a un soggetto esterno le prescrizioni e validazioni delle prestazioni di radioterapia da erogarsi da parte del Gemelli Molise.

L’udienza di merito è fissata al 22 novembre prossimo.