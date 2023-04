Restano in servizio i 10 nuovi Vigili urbani, Il Tar dice no alla sospensiva sul concorso

TERMOLI. Per adesso restano in servizio i dieci nuovi Vigili urbani al lavoro dal 15 marzo scorso in città.

Il Tar Molise ha respinto, dopo la camera di consiglio di mercoledì 19 aprile, la richiesta di sospensiva presentata da una candidata, che ha impugnato l’esito della procedura concorsuale, selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Municipale”, categoria giuridica “C”, posizione economica “C1” (Ccnl vigente) indetta dal Comune di Termoli con avviso del 31 gennaio 2020.

L’amministrazione comunale, nel costituirsi in giudizio, si è opposta alle ragioni della ricorrente, che aveva superato le prove scritte, ma non quelle orali, mettendo in evidenza che all’esito della procedura concorsuale i vincitori della selezione sono stati tutti già assunti e sono entrati in servizio a far data dal 15 marzo 2023.

Nel bilanciamento degli opposti interessi, per i giudici è da reputarsi prevalente l’interesse funzionale del Comune - convergente con quello dei dieci vincitori della selezione già assunti - al regolare espletamento delle attività di polizia municipale.

Cinque dei controinteressati che si sono costituiti in giudizio, sono stati rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Di Tillo; altri quattro dagli avvocati Giuseppe Ruta e Margherita Zezza.