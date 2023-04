Nuovo progetto urbanistico sul lungomare Nord, indetta la conferenza dei servizi

TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ha convocato la conferenza dei servizi per acquisire i pareri necessari all’intervento di ristrutturazione edilizia, basato sulla legge regionale del cosiddetto piano casa, per la demolizione e ricostruzione, dell’immobile sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, al civico 104. L’amministratore della società è il matesino Luigi Mario Perrella.

Nella documentazione relativa a questa proposta urbanistica, si legge che «L’opera si compone di un edificio formato da 6 livelli fuori terra, con 35 unità abitative e 2 livelli seminterrati adibiti a garage (dove si localizzano 36 box auto e 13 cantinole-deposito) l’edificio ai piani superiori presenta 6 appartamenti per piano fino al sesto dove i piani diventano 5, tutti i livelli sono collegati verticalmente con scala ed ascensore localizzati sul lato Sud Est dell’edificio, un ballatoio esterno collega tutte le unità abitative al blocco scale. L’edificio sarà realizzato in aderenza all’edificio esistente, la costruzione in aderenza rimodula le aree in comune, eliminando la scala che attualmente garantisce l’accesso al terrazzo superiore, ma salvaguardando la scala inferiore che dà accesso ad un’unità del complesso La Fenice.

Su via Cristoforo Colombo la struttura presenterà 4 varchi di accesso, tre di questi sono carrabili, uno pedonale localizzato sulla sinistra (lato est) che collega il piano strada alla parte posteriore dell’edifico dove sono localizzati i collegamenti verticali (scale ed ascensori).

Nella parte centrale del fronte strada sono presenti due ingressi carrabili affiancati, che servono con delle rampe il livello seminterrato e il livello denominato piano terra, l’ultimo accesso carrabile si trova sul lato Ovest dell’edificio ed è una rampa che collega il piano strada con il piano primo. Il piano primo avrà un’area adibita a parcheggi privati a uso pubblico dove saranno localizzati 12 posti auto, realizzato a una quota diversa del piano attuale.

La scelta progettuale è scaturita dall’esigenza di ridurre il dislivello con il piano strada, consentendo di realizzare una rampa di collegamento con pendenza adeguata alla viabilità e dall’esigenza di illuminare la parte posteriore delle unità abitative presenti. Le unità abitative 6 per piano (fino al quinto Piano), sono realizzate tutte di dimensioni simili, dimensioni medie lorde di circa 60 mq ed un terrazzo annesso di circa 19 mq. Al sesto piano invece sono previsti solo 5 appartamenti, esigenza dovuta alla riduzione delle superfici utili del piano, che scaturisce dall’esigenza di rispettare le distanze dalle proprietà confinanti».