Giovanissimi in trionfo alla Corsa dei Carri di Chieuti

Giovanissimi in trionfo a Chieuti

CHIEUTI. È il carro dei Giovanissimi quello a trionfare nella Corsa dei Carri di Chieuti, che poco prima delle 16 è partita e si è consumata lungo i poco più di 3 chilometri del tracciato, percorso ridotto che non ha visto tagliare il traguardo in paese.

L’estrazione della cartella, che segna l’ordine di partenza, aveva arriso al carro dei Giovanissimi, che quindi hanno saputo mantenere la testa della gara, senza tentennamenti, riuscendo a conquistare la vittoria.





In tripudio i supporter dell’associazione, mentre umore più mesto per i Carri sconfitti nella manifestazione odierna, che erano partiti in quest’ordine dietro i vincitori: Collefinocchio San Vito, Cittadella e Collefinocchio Vaccareccia.

Galleria fotografica