Tornato regolare solo nel tardo pomeriggio il traffico ferroviario sulla Pescara-Termoli

TERMOLI. Ha avuto conseguenze l'inconveniente tecnico che nella tarda mattinata di oggi ha visto protagonista il treno regionale linea Pescara-Termoli: dalle ore 17.40 circolazione ferroviaria tornata regolare.

Il regionale della Tua Spa ha subito un guasto all'impianto pneumatico dei freni, come ha riferito la macchinista che lo stava portando in stazione, a Termoli, dove è giunto quasi 5 ore dopo, dalle 12.25, quando il convoglio si è fermato all'altezza del lungomare Nord.

La situazione è tornata regolare dopo l’invio di un locomotore che ha effettuato il soccorso e liberato la linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 110 minuti per 5 treni AV, fino a 85 minuti per 5 Intercity, fino a 70 minuti per 5 regionali, 5 regionali cancellati e 4 limitati.