Faretti accesi sul gazebo a Piè di Castello, così non si risparmia

TERMOLI. Sono trascorsi ormai quasi sei anni da quando è stato realizzato il gazebo in legno sulla spiaggia di Sant'Antonio, letteralmente a Piè di Castello.

Una iniziativa che nasceva per fornire un contesto unico e speciale per celebrare i matrimoni e che in verità non ha mantenuto le attese, anche a causa della pandemia che ha neutralizzato almeno un biennio pieno, prima del ritorno alla normalità che stiamo vivendo da alcuni mesi a questa parte.

Tuttavia, più volte ci siamo occupati del degrado della struttura e oggi, invece, puntiamo il dito contro le luci accese, faretti in pieno giorno, che chiaramente segnano uno spreco di energia elettrica.

Il fattore risparmio è quello che ci è stato inculcato almeno da un anno a questa parte, con l'aumento vertiginoso dei costi delle forniture, ora fortunatamente in calo, ma lo sperpero di risorse è sempre meglio evitarlo. Un pensiero green.