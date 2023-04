Dall'Adriatico all'Appennino: «Gazzetta Motori» valorizza il Molise

TERMOLI. Lo skyline inconfondibile del lungomare Nord di Termoli, senza ombrelloni, campeggia nella sezione Gazzetta Motori della mitica "Rosea". Parliamo, ovviamente, della versione digitale. Nel suo "Viaggio in Italia", Maurizio Bertera ieri mattina ha proposto il servizio "Molise, mille sorprese tra l'Adriatico e l'Appennino", un foto-reportage che propone l'essenza del Molise in otto immagini.

Per Bertera, "Il Molise esiste, eccome". «Ricca di storia e bellezze naturali», ma sottolinea: non è un luogo per turisti qualsiasi. Da Termoli, definita perla adriatica, all'Alto Molise. Da Isernia ai panorami lacustri, da Campobasso all'area frentana, per finire con la cucina di mare e di terra, dove una succulenta zuppa di pesce ruba l'occhio e non solo.