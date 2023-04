Riserva naturale regionale Bosco Casale: sabato 29 aprile l'inaugurazione

CASACALENDA. Sabato 29 aprile prossimo alle 10.30 verrà inaugurata la Riserva naturale regionale Bosco Casale.

L’area protetta, che a dicembre come Oasi Lipu compirà i 30 anni di attività, ha da poco terminato gli interventi previsti dal progetto di adeguamento finanziato dalla Regione Molise.

Sabato 29 aprile vi sarà l’occasione per incontrare le persone che lavorano ogni giorno per la conservazione della natura, l’educazione ambientale e la promozione del territorio, lavoro non sempre privo di difficoltà e portato avanti con esigue risorse.

I lavori realizzati di recente puntano a rendere sempre più ricca ed esaustiva una visita alla Riserva per le famiglie, i turisti e gli alunni delle scuole, ed è proprio con questo spirito che si andrà ad inaugurare la nuova immagine della Riserva Lipu, puntando a migliorare sempre più l’offerta didattica oltre che rendere più incisive le attività di conservazione della biodiversità.

Pertanto la Lipu sarà felice di continuare ad ospitare le famiglie e gli appassionati di natura per questa occasione alla Riserva di Bosco Casale durante la quale sarà mostrato il lavoro che la Lipu porta avanti da tanti anni con dedizione e passione.