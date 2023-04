Per non dimenticare: ritorna la marcia bianca in memoria di Sonia Di Pinto

PETACCIATO. Una seconda marcia bianca per ricordare Sonia Di Pinto, quella compiuta oggi pomeriggio a Petacciato, nel percorso già attraversato il 14 maggio 2022 e nell'anniversario dei funerali che avvennero il 23 aprile di un anno fa.

Petacciato non dimentica la donna che ha perso la vita in tragiche circostanze in Lussemburgo nella notte di Pasqua, a causa di una rapina finita male nella pizzeria dove lavorava, a poche settimane dal suo matrimonio, che tanto aveva sognato. La mamma Antonietta, con in mano un libro di preghiere dedicato alla sua prediletta, con alcune decine di persone che amavano e stimavano Sonia, hanno dedicato il cammino alla sua memoria, nel tragitto dal monumento a lei eretto, una stele, sul belvedere, nell'ingresso del paese vecchio, fino al cimitero.





La messa di suffragio per l'anniversario dalla scomparsa era stata celebrata la scorsa settimana, ma le condizioni meteo consigliarono il rinvio della manifestazione all'aperto, sempre silenziosa e immersa nella riflessione. Perché il dolore non si commenta, si condivide. Con lei, parenti e amici hanno che voluto commemorare Sonia, partendo proprio dal monumento a forma di cuore e alla panchina che sorgono lungo il belvedere di Petacciato. Qui un momento di raccoglimento con la preghiera scritta mamma di Sonia, per la figlia, per poi arrivare in corteo alla tomba di Sonia, dove sono stati deposti i fiori.





