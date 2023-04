«Regione allo sbando», Costruire Democrazia si riaffaccia alla ribalta della politica molisana

CAMPOBASSO. Si comincia a fare sul serio: elezioni regionali sempre più vicine e quindi movimenti, comitati e soggetti civici non stanno fermi. È il caso del comitato Costruire Democrazia, storica lista legata alla figura di Massimo Romano, che si ripropone così alla ribalta.

«Con una regione allo sbando, una sanità a brandelli, uno spopolamento galoppante e l’assenza di qualsivoglia programma di Sviluppo o di Gestione di Beni Comuni, Turismo, Politiche attive del Lavoro e formazione, Agricoltura e Attività Produttive assistiamo, nell'imminenza delle prossime elezioni, ad una sterile e inutile girandola di nomi.

A fronte di una comunità stremata dalla mancanza di servizi e opportunità e di una regione da ricostruire integralmente, ciò che emerge dalle forze in campo è:

ZERO dibattito tra i ‘leader politici’;

ZERO confronto con i cittadini;

ZERO proposte politiche;

ZERO soluzioni amministrative;

ZERO idee.

A soli due mesi dal voto, non è dato ancora sapere chi, con quali idee, quali competenze, quale credibilità, quali obiettivi o priorità e, soprattutto, in che modo intenda proporre una soluzione per invertire la rotta.

Dinanzi a un territorio al collasso e sull'orlo della sopravvivenza demografica oltre che economica e finanziaria, il nulla regna sovrano.

A quanto e quale ulteriore degrado dobbiamo ancora assistere inermi per liquidare una classe politica fallimentare sino ad oggi capace solo di ‘autoalimentarsi’, dando ampia prova di essere oggettivamente inadeguata alla gestione della cosa pubblica?

Quante altre possibilità ci rimangono per scongiurare, almeno questa volta (forse l'ultima, prima di superare la soglia di non ritorno), scelte calate dall'alto per garantire qualche lobby o comitato d'affari o, nella migliore delle ipotesi, un posto al sole a qualche consigliere uscente e compiacente?

Scelte lontane anni luce dai bisogni di questa terra, costruite ad arte con qualche effetto speciale per ingannare, ancora una volta, un popolo eternamente raggirato dai soliti ‘venditori di fumo’ (sempre gli stessi) e mettere a segno l’ennesimo (e forse ultimo) assalto alla diligenza.

Incontriamoci e confrontiamoci con la forza delle idee e dell’impegno operoso su proposte concrete e credibili che mettano al centro l’interesse pubblico e i bisogni di tutti.

Non c’è più tempo.

E non è davvero più il tempo di una politica logora, costruita a tavolino da pochi e ingordi intimi, incapace di provare vergogna e di rinunciare, persino stavolta, a ingannare impunemente gli elettori pur di portare a casa qualche prebenda.

L’appuntamento è fissato per il 25 aprile per la conferenza stampa di presentazione».

Comitato promotore di COSTRUIRE DEMOCRAZIA

Domenico Ciccarella

Angelo Cima

Piero Colucci

Giovanni Farinaccio

Adele Fraracci

Rita Paola Formichelli

Vincenzo Iacovino

Pierluigi Izzi

Sabrina Lallitto

Lucio Pastore

Antonio Pizzuto

Massimo Romano

Pino Ruta

Antonio Tedeschi