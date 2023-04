"Pagine della Resistenza Molisana", verso il 25 Aprile

Per non dimenticare

Per non dimenticare lun 24 aprile 2023

TERMOLI. Un sabato sera trascorso assieme al professor Fabrizio Nocera quello del 22 aprile nella sala parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore a Termoli, organizzato dall’Anpi Molise, da Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra e dalla Cgil Molise.

Nel percorso di avvicinamento alla festività del 25 Aprile, che celebra la Liberazione dell'Italia dal nazi-fascismo, il professor Nocera ha presentato il libro “Le bande partigiane lungo la linea Gustav. Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart”, nato da accuratissimi studi presso il fondo archivistico dell’Ufficio per il Servizio riconoscimento qualifiche e per le ricompense ai partigiani (appunto Ricompart). La ricerca è nata dal desiderio di far luce sulla Resistenza nel Mezzogiorno d’Italia, quasi negata dalla storia ufficiale che limita alle regioni del Nord la partecipazione attiva alla guerra di Liberazione.

Così non è, e si è parlato quindi del ruolo rilevante svolto da Giovanni Porfirio, animatore della banda omonima nata nel territorio di Trivento, formata da più di 50 uomini e protagonista di molte azioni di guerra contro gli occupanti nazisti e i loro complici fascisti.

Sabrina Del Pozzo della Cgil Molise ha poi messo in risalto come Resistenza oggi significhi partecipazione, difesa dei diritti, lotta per non perdere le conquiste civili nate anche dalla Resistenza, che portò alla nostra Costituzione. Che è muro contro tutte le dittature e le disuguaglianze, come ha ribadito Loreto Tizzani a nome dell’Anpi, ricordando che essere partigiani oggi come allora significa scegliere, e che nella nostra Carta sta ancora il futuro della nostra società e la tutela di ogni libertà.

A conclusione della serata Marcella Stumpo della Rete della Sinistra ha rimarcato l’importanza del ruolo delle donne nella Resistenza, negato poi già al momento della sfilata per la Liberazione, e la necessità assoluta del ricordo e della testimonianza nelle scuole, per far sì che non si cancelli questa parte di storia da cui sono nati tutti i nostri diritti di cittadini: quelli che non permetteremo a nessuno di cancellare. Rendendo in primo luogo onore ai nostri corregionali che hanno trovato semplice e naturale scegliere da che parte stare.

Galleria fotografica