Il presidente Malagò inaugurerà la nuova sede del Coni Molise

CAMPOBASSO. Crescono attesa e curiosità nel Molise sportivo per quella che è la data di mercoledì 26 aprile, giornata cerchiata in rosso su tutte le agende degli operatori del settore.

A Campobasso sarà celebrata la 1.137esima riunione di Giunta nazionale andando a completare un percorso itinerante partito nel dicembre 2013 a Trento.

L’appuntamento è previsto alle 13.30 presso la sala consiliare del Comune di Campobasso, dove si ritroveranno tutti gli aventi diritto a presenziare all’interno dell’organismo.

Malagò, tra l’altro, inizierà la propria giornata presso la nuova sede del Coni Molise inaugurandola e tenendo a battesimo anche l’intitolazione della sala convegni alla memoria del compianto direttore tecnico della Polisportiva Molise Tonino Bussone.

L’appuntamento sarà l’occasione per un incontro dello stesso numero uno nazionale dei cinque cerchi con i rappresentanti di federazioni, enti di promozione sportiva ed associazioni benemerite operanti sul territorio.

Malagò sarà inoltre ricevuto dal rettore dell’Unimol Luca Brunese poco dopo mezzogiorno e, in quella circostanza, sarà apposta una firma su di uno specifico protocollo tra Ateneo e comitato olimpico nazionale.

Non solo, però, capoluogo di regione. Alle 16.45 Malagò terminerà la sua giornata allo stadio ‘Lancellotta’ di Isernia alla presenza anche della consigliera nazionale del Coni (ed isernina) Elisabetta Lancellotta. Nell’impianto pentro ci sarà l’opportunità di un confronto con le autorità civili e militari del territorio, oltre che con le società sportive operanti in regione.

«Dentro di noi – spiega il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo – è forte la voglia di mettere in luce quanto anche il Molise voglia recepire con forza il messaggio dei cinque cerchi. Siamo pronti per quella che, a tutti gli effetti, si annuncia come una giornata memorabile».