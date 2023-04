Regole e divieti per una Carrese da vivere in sicurezza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Domenica 30 aprile il Molise si ritroverà (o guarderà) a San Martino in Pensilis: Il sindaco Giovanni Di Matteo negli ultimi giorni ha dovuto predisporre e firmare undici distinte ordinanze, tre planimetrie e un avviso alla cittadinanza, per disciplinare tutti gli aspetti correlati alla manifestazione, che rappresenta l'evento simbolo della festa patronale di San Leo. Divieti di vendita per bevande in contenitori di metallo e vetro, limitazioni e divieti all'esercizio di commercio su aree pubbliche, divieti di sosta e transito, obblighi per i partecipanti e prescrizioni per l'ordine pubblico, tanto per far comprenderlo il complesso meccanismo che si mette in moto. In particolare, nell’avviso alla cittadinanza, in vista dello svolgimento della Corsa dei Carri di domenica 30 aprile, «si ritiene utile rivolgere a tutti l'invito affinché la stessa possa svolgersi in tranquillità con l'osservanza delle disposizioni che saranno emanate, con particolare riguardo alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Com'e noto l'intera Amministrazione comunale e le Associazioni dei Carri sono da tempo impegnate nel porre in essere attraverso norme, regolamenti, protocolli d'intesa, incontri e in ultimo, pur se primo per importanza, il disciplinare allegato alla Legge Regionale n. 1/2019, azioni volte a garantire che la manifestazione sia rispettosa sia della tutela e del benessere degli animali che della sicurezza pubblica. Tali imprescindibili necessità sono state altresì affermate e richieste dalla Commissione comunale sui pubblici spettacoli, nonché da tutte le autorità aventi ii compito di garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Uno degli aspetti più critici evidenziato già negli scorsi anni è l'indisciplinata presenza, che comunque nel corso degli anni si è notevolmente ridotta grazie alla collaborazione di tutti, di motoveicoli non autorizzati circolanti in prossimità e tra i Carri e costituenti pericolo per l'ordinato svolgimento della manifestazione e ciò nonostante specifiche ordinanze di divieto».

Come ribadito negli incontri istituzionali di preparazione, il perdurare di tale comportamento potrebbe compromettere lo stesso svolgimento della manifestazione. «Per quanto esposto si rivolge un pressante invito a tutti i cittadini affinché vengano osservate le disposizioni, ordinanze, avvisi, ecc., che sono e saranno emanati e, più in particolare, la disposizione relativa al divieto assoluto di motoveicoli, ciclomotori, ecc., sull'intero percorso della manifestazione. Si avverte sin d'ora che da parte delle competenti autorità non sarà tollerata alcuna violazione e verrà posta in essere ogni azione sanzionatoria, anche di carattere penale, a carico dei trasgressori. Si confida nel senso di responsabilità di ognuno affinché, attraverso un comune impegno, questa splendida tradizione possa continuare a suscitare in tutti noi e nei tanti ospiti quelle introvabili emozioni che la rendono unica in un clima di festa e serenità». Sugli obblighi riservati ai partecipanti, invece, «per il regolare svolgimento della manifestazione occorre obbligare i cavalieri e i carrieri, nelle fasi successive all'arrivo del proprio Carro sotto l'arco di via Porta San Martino, di scendere dai cavalli e dai carri e consegnare le verghe adoperate per guidare i buoi e spingere il carro durante la manifestazione a personale addetto della propria Associazione al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica e privata incolumità e di allontanarsi con i cavalli dalla zona di arrivo dei carri procedendo verso via Puglia».

Infine, gli obblighi sul fronte dell’ordine pubblico: ordinato «divieto assoluto da parte di qualsiasi cittadino o cavaliere o personale non autorizzato di prestare la propria opera durante tutto lo svolgimento della Corsa dei Carri e lungo percorso della stessa. Non è ammessa la presenza di pubblico al di fuori degli appositi spazi delimitati; di non prendere posizione, salendovi, sui balloni di paglia delimitanti ii tracciato di gara sul tratturo, nel centro abitato e ovunque essi collocati; alle persone di tenersi ad adeguata distanza dalla rete di recinzione, non appoggiarsi e aggrapparsi alla stessa ed in tutti i tratti ove essa non è presente. È fatto divieto assoluto, a chiunque, di sostare. Di non sostare dietro i cancelli, opportunamente segnalati e costituenti vie di fuga, posti lungo la recinzione delimitante il percorso di gara».