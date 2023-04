Piano di riqualificazione del centro storico, No Tunnel: vogliamo incontrare il sindaco

TERMOLI. A distanza di una decina di giorni dalla conferenza stampa in piazza Sant'Antonio, il comitato "No Tunnel" torna a riproporsi alla ribalta.

Lo fa attraverso una lettera aperta indirizzata al sindaco di Termoli, Francesco Roberti.

«IIlustrissimo signor sindaco, la recente sentenza del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta della Ditta De Francesco sul progetto di riqualificazione urbana dell'area di Piazza Sant'Antonio e Pozzo Dolce, per carenza di legittimità del comitato "No Tunnel", senza entrare nel merito della sentenza del Tar Molise che, nel maggio del 2019, aveva evidenziato gravi carenze nella procedura seguita per la richiesta delle autorizzazioni per la realizzazione dell'opera. Le irregolarità, precise e puntuali, riscontrate dal Tar Molise restano pertanto, ancora oggi, valide e vincolanti.

A questo punto riteniamo sia giunto il momento di mettere fine a questa annosa vicenda. Per questo Le chiediamo un incontro per conoscere i provvedimenti che la sua amministrazione intende adottare per impedire, in modo chiaro e incontestabile, la realizzazione del progetto della Ditta De Francesco.

Contemporaneamente è necessario avviare un piano di riqualificazione dell'area interessata che ora versa in condizioni di abbandono e degrado inaccettabili. Occorre un nuovo progetto, ispirato a criteri di pubblica utilità, completamente diverso dal precedente, con l'obiettivo di restituire alla fruizione dei cittadini una delle zone più ricche di bellezze paesaggistiche, artistiche e architettoniche di Termoli.

Nel ringraziarLa per l'attenzione che vorrà dedicarci e in attesa di una sollecita risposta, porgiamo distinti saluti».