Area industriale attrattiva, la vendita di lotti torna ai livelli del 2008

TERMOLI. Sale l’attrattiva dell’area industriale della Valle del Biferno. Secondo il bilancio approvato dal comitato direttivo del Cosib, che si è chiuso con una perdita di poco superiore ai 400mila euro, la vendita dei lotti ha fruttato oltre un milione di euro.

Era dal lontano 2008 che non si registrava in contrada Pantano Basso un risultato così significativo nella cessione delle zone su cui far atterrare nuove aziende.

Tra gli obiettivi della governance consortile, come si evince dalla relazione del presidente, Roberto Di Pardo, ci sono quelli di «Rafforzare gli strumenti pubblici di garanzia e di credito agevolato disponibili a livello nazionale, puntando su quelli che hanno mostrato maggiore efficienza e favorendone l’utilizzo anche su base regionale. In questo contesto le Zone Economiche Speciali–Zes possono rappresentare un sostegno allo sviluppo di alcune aree del Paese, per la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi.

È prevista la realizzazione di interventi infrastrutturali tra loro coerenti ed interconnessi, che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree individuate. I relativi lavori dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2023 ed essere conclusi entro il 30 giugno 2026. Alla Zes Adriatica Interregionale Puglia–Molise sono stati assegnati 83 milioni di euro; in particolare, sono stati finanziati due progetti di interesse del Consorzio, inerenti: reti materiali: potenziamento della viabilità interna e del sistema di depurazione consortile (importo complessivo intervento euro 8.750.000); implementazione della logistica: realizzazione della Zona Franca Doganale (importo complessivo intervento euro 15.600.000). Il Consorzio, per quanto attiene la gestione economica e finanziaria, come tutte le aziende, ha subito il notevole incremento di gran parte dei costi di gestione: l’energia elettrica, il prezzo dell’acqua industriale e potabile, i reattivi di impianto ed il costo di smaltimento fanghi. L’Ente, di fronte ad uno scenario nazionale ed internazionale abbastanza critico, ha mantenuto in equilibrio la propria struttura economico–finanziaria e patrimoniale, nonostante abbia conseguito un risultato di esercizio negativo».

Il presidente ha evidenziato evidenzia e rimarcato che tale perdita non è di carattere gestionale, ma è conseguita unicamente al forte rincaro dei costi delle materie prime, registrato nel corso dell’esercizio. Ha fatto, infatti, rilevare che nel corso del 2022, il volume di ricavi generato dalla vendita dei lotti industriali è stato movimentato per oltre un milione di euro e che quello conseguito rappresenta il miglior dato registrato dall'anno 2008. Considerato che gli Amministratori hanno valutato gli atti prodotti e propongono la chiusura del bilancio di esercizio 2022 con una perdita di esercizio pari a 435.205 euro».