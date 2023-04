Emergenza, volontari della Croce Rossa molisani protagonisti a Trento

MOLISE. Anche il Molise presente alla Cinque giorni di formazione e addestramento per essere costantemente aggiornati e rafforzare la capacità di risposta alle emergenze della Croce Rossa Italiana. L’evento che si concluderà domani 25 aprile, si sta svolgendo a Trento. All’esercitazione nazionale dell’Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi della CRI, infatti, hanno preso parte il delegato DRAE del Comitato Regionale Molise, Gianfelice Antonicelli, il presidente della CRI Isernia, Fabio Rea e alcuni Volontari provenienti dai Comitati di Campobasso e Isernia.

Circa 400 le persone, tra volontari e staff, più una delegazione della Croce Rossa Ucraina, che si sono resi protagonisti di una iniziativa di fondamentale importanza per fare il punto della situazione sulle nuove tecniche e le nuove strumentazione da utilizzare in caso di emergenza. Previste, infatti, esercitazioni per l’allestimento delle varie strutture in dotazione alla CRI, come il modulo ERU Base Camp e Wash, ma anche attività in ambito chimico, biologico, nucleare e radiologico (CBNR) e un corso su International Disaster Law.