«Una comunità di fronte alle difficoltà trova la forza di unirsi»

GUGLIONESI. Il candidato sindaco di “Guglionesi Insieme”, Gianfranco Del Peschio, interviene nel giorno della Festa della Liberazione.

«Una comunità di fronte alle situazioni difficili, alle emergenze che colpiscono le parti più fragili (penso ai tanti giovani senza lavoro ed agli anziani soli, alle famiglie povere, ecc.) trova la forza per unirsi e superare ogni divisione. Questo oggi, come ieri.

Quel 25 aprile di 78 anni fa giorno della liberazione dalla dittatura fascista voluta da cattolici e comunisti, i liberali e i socialisti, i monarchici e gli azionisti, e con loro, i Militari i quali si unirono in nome della comune appartenenza ad una Italia che andava salvata, pur mossi da ideali profondamenti diversi e da una diversa visione del futuro della Nazione. Tutti i protagonisti della resistenza che seppero accantonare le differenze più profonde, politiche, religiose, sociali, per combattere insieme una battaglia di civiltà e di libertà per sé stessi e per i loro figli.

Pensando a quello spirito eroico, mi accosto a quel 25 aprile e la propongo come l'occasione per riflettere sul passato ma anche per ragionare sul presente e sull'avvenire della nostra piccola grande comunità.

Anche noi di fonte alle difficoltà del momento abbiamo deciso di unire forze diverse per far tornare il nostro paese una comunità accogliente, verso chi ci abita e chi ha il desiderio di visitarla, e prosperosa. Una comunità dove non è più necessario emigrare per cercare il pane altrove. Una comunità dove ciascuno deve essere messo nella condizione di scegliere liberamente dove e come vivere.

Una comunità dove la differenza di opinione non deve alimentare odio e divisione. Una comunità dove a ciascuno deve essere garantito di fatto il diritto di cittadinanza. Viviamo questa giornata nello spirito dell’unità nella diversità: le radici di un albero che dovrà superare le difficoltà cui stiamo vivendo.

E dunque Viva il 25 aprile, la festa della libertà, della pace e della democrazia. La festa di tutti coloro che amano la libertà e vogliono restare liberi!»