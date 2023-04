Di Pardo: «Continuano senza sosta i lavori all’interno del cimitero»

Work in progress

Work in progress mar 25 aprile 2023

PETACCIATO. Continuano senza sosta i lavori all’interno del cimitero per il ripristino dei blocchi A-B-C-D. «Ancora un paio di mesi di disagio per i visitatori ma i lavori non erano più procrastinabili», il messaggio rivolto dal sindaco di Petacciato alla sua cittadinanza.

I lavori erano iniziati lo scorso 6 marzo.

Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, annuncia che domani, 6 marzo, inizieranno i lavori di manutenzione al cimitero.

Sui due blocchi di loculi (A e B), a destra della chiesa, in corso la sistemazione della guaina catramata sul tetto per evitare le infiltrazioni di acqua. Nel progetto contemplato il ripristino delle grondaie con relativi pluviali, la rasatura delle pareti e relativa tinteggiatura, la sistemazione di tutta la pavimentazione con relativa scalinata e muretti, comprese le varie ringhiere di protezione.

Sui blocchi di cappelle (C e D) sistemazione dei cornicioni e del tetto con relative grondaie per la raccolta di acqua, al fine di evitare infiltrazioni. Inoltre, rasatura delle pareti, dove necessario e la tinteggiatura delle stesse. In sistemazione la pavimentazione dei corridoi di accesso, messe a dimora le piantine da siepe all'interno dei muretti dei viali con relativo impianto di irrigazione. Anche ripristino della facciata esterna che dà sulla strada, attraverso la rasatura di ripristino e successiva tinteggiatura.

Inoltre sarà sanato l’annoso problema delle infiltrazioni sul muro di protezione dei loculi al cimitero “zona nuova”.

Galleria fotografica