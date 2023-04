Dramma degli sbarchi e libertà: "Sul mare spinato"

GUGLIONESI. Non sono solo disegni quelli appesi nella “Casa del Fanciullo” di Guglionesi. Dietro quell’’esposizione si cela un mondo. Un mondo fatto di libertà negate, di soprusi, di violenze e indifferenza. Quel mondo del quale non vorremmo mai sentire parlare e, invece, ogni giorno vive insieme a noi. E, spesso, anche dentro noi.

La mostra "Un mare spinato" allestita dall’Arci “Francesco Jovine” racchiude l’essenza di questo 78esimo 25 aprile. La libertà negata, quella che ha un prezzo troppo grande da pagare. Quella di milioni di uomini, donne e bambini ai quali una vita normale è, appunto, negata.

Gente che emigra per trovare un futuro migliore, una vita dignitosa che, ogni giorno, lotta contro chi tutto questo non lo permette.

I “viaggi della speranza” diventano, ormai, i viaggi della morte. Il Mediterraneo accoglie troppi corpi.

Cos’è la libertà se lasciamo che accada tutto questo?

E’ la libertà di Segen che dalla sua Eritrea sognava l’Italia, ma qui ha trovato la morte. Nella sua permanenza in Libia, in un centro d’accoglienza ha sofferto e patito la fame. Denutrito, scheletrico è arrivato in Italia e qui dopo esser stato trasportato in ospedale, poco dopo è spirato. Pesava 30 kg, un uomo nel corpo di un bambino. Centri di accoglienza che diventano davvero dei nuovi lager.

Segen era una piuma. Quella piuma che Francesco Piobicchi ha disegnato in suo onore, posandola sulla sua tomba.

E negli scatti di Piobicchi, operatore umanitario a Lampedusa, il grido di dolore di questa gente si sente. E rimane nella pelle. Guardando quei disegni, senti tutto il dolore che hanno provato. Chiudendo gli occhi, immagini la sofferenza, la voglia di farcela che, però, si trasforma nel dramma della sopravvivenza. Nel dramma delle violenze.

E spesso sono le donne ad averne la peggio, perché se rimangono in Libia, la loro libertà è totalmente finita.

Finisce nelle mani sbagliate di uomini crudeli. Nella prostituzione, nella violenza e nella morte.

Allora, questo 25 aprile, l’Arci di Guglionesi lo vuole dedicare a loro. A tutti quegli emigranti che diventano immigrati, a tutti coloro i quali sono state negate le libertà. Che provano a resistere, a liberarsi.

Parlare di 25 aprile è anche questo.

Lo sterminio nazista, i campi di concentramento, i treni colmi di uomini sono la raffigurazione, a colori, dei barconi che arrivano sulle nostre coste, di quegli uomini che fuggono.

Bisogna tener viva la memoria, imparare dagli sbagli e non essere indifferenti, perché come dice la senatrice Liliana Segre “l’indifferenza porta alla violenza, perché l’indifferenza è già violenza”.

La mostra è stata molto apprezzata dai cittadini accorsi, presente all’apertura il sindaco e il vice sindaco di Guglionesi Mario Bellotti e Giuliano Senese.

Per chi volesse visitare la mostra gli orari sono i seguenti 9-13 e 1-19:30 presso la “Casa del Fanciullo” di Castellara.

