La presenza dei Bersaglieri "nobilita" la Festa della Liberazione

25 Aprile a Guglionesi: intervista al presidente dei Bersaglieri di Petacciato

GUGLIONESI. Nell’anniversario della Liberazione, sono tante le manifestazioni sparse sul territorio. Una ricorrenza, la 78esima, che vuole ricordare i valori della Resistenza, di civili, uomini e donne, partigiani, uniti in un unico obiettivo: liberare la Patria dall’oppressione, dalle barbarie del nazi-fascismo.

Come diceva il presidente Sandro Pertini “Alla più perfetta delle dittature, preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie”.

Guglionesi ricorda quella data e lo fa da anni grazie alla sinergia tra l’associazione di promozione sociale “L’@ltra Guglionesi” e l’amministrazione comunale. Presenti i bersaglieri di Petacciato, Ururi e Termoli che, alla fine della manifestazione, hanno decantato i versi della preghiera dei bersaglieri.





Una piazza gremita quella della Villa Comunale di Castellara. Tanta la gente presente e, soprattutto, tanti giovani e bambini.





Bambini ai quali insegnare i valori della democrazia, della resistenza, della liberazione diventa fondamentale e indispensabile. Indispensabili per fare in modo di lasciare loro un futuro migliore e fatto di pace. Quella pace che tutt’oggi è ancora minata da chi vuole per sé il potere. La storia dovrebbe insegnare ma a volte se ne dimentica. E allora festeggiare il 25 aprile significa fare memoria, tramandare alle generazioni quel sacrificio di gente che voleva essere libera.

E se oggi lo siamo, lo dobbiamo a chi ha lottato per donarci un mondo migliore.

“Dobbiamo essere sempre dalla parte giusta- ha dichiarato il sindaco Mario Bellotti, nella sua ultima uscita istituzionale a Guglionesi- dobbiamo essere tutti partigiani. Ricordiamoci di non essere mai indifferenti, di non voltarci mai dall’altra parte. Scegliamo di stare sempre dalla parte giusta, quella della libertà e della democrazia. Viva la Resistenza, viva la Liberazione, viva la democrazia”.

