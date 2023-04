Un quartiere più vivo coi nuovi campi sportivi, il progetto in via dei Pruni

TERMOLI. Un campo da basket e uno da calcetto sorgeranno entro qualche mese in via dei Pruni. I lavori saranno realizzati a partire da metà maggio e sono il frutto di una concertazione avvenuta tra i residenti della zona e l'amministrazione comunale, dopo l'appello che proprio da Termolionline era stato lanciato lo scorso autunno.

Famiglie con bambini e ragazzi, infatti, dopo un'estate "critica", quella del 2022, la prima al ritorno alla piena normalità dopo la pandemia, avevano avanzato platealmente questa istanza, per le difficoltà di conciliare la sicurezza stradale nella zona e l'esigenza di spazi per i minori, in un quartiere dove ci sono decine e decine di giovani e giovanissimi.

Per questo, venne effettuato un sopralluogo su un terreno di proprietà comunale e su impulso dell'assessorato ai Lavori pubblici, poi inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato a fine anno e inserito nel cosiddetto elenco annuale, l'intervento di realizzazione della nuova impiantistica sportiva.

I lavori dovrebbero terminare entro un paio di mesi, secondo il cronoprogramma stilato nell'ambito della progettazione per cui almeno a metà estate la comunità di via dei Pruni potrà beneficiare di queste strutture, che renderanno più vivo il quartiere e metteranno soprattutto adolescenti e bimbi in condizione di divertirsi al riparo dalle auto in transito sulla strada, dove sono costretti oggi a giocare a pallone.

Verrà anche prevista una stradina che costeggerà gli impianti, per una migliore fruibilità degli stessi, con un accesso funzionale.