Nel giorno della Liberazione il tributo al maresciallo Vitale

PORTOCANNONE. «La Festa della Liberazione è una pagina straordinaria e fondamentale della nostra Storia». Queste le parole usate ieri a Portocannone, dal sindaco Francesco Gallo. «E’ stato giusto che in Piazza del Popolo, accanto alla lapide a memoria dei nostri Caduti nelle guerre del Novecento, abbia trovato dimora la targa a ricordo del concittadino maresciallo Michelangelo Donato Vitale, partigiano della Brigata Piave, catturato dai Nazisti e dagli stessi torturato e assassinato, a testimonianza della riconoscenza del Popolo di Portocannone per coloro che, scegliendo di stare dalla giusta parte, quella della Democrazia e della Libertà, impugnarono le armi combattendo ovunque la barbarie del nazismo e del fascismo.

Ricordiamo, cari concittadini, sempre con rinnovata vitalità e attualità, la ricorrenza 25 Aprile, Festa della Liberazione, perché il valore inestimabile della Libertà, della Democrazia e della giustizia sociale, non devono mai essere considerati dati per assunti e perché coltivare la memoria storica è un dovere civile e morale. Ora come allora, occorre non voltarsi dall’altra parte per non vedere, ma di stare sempre dalla giusta parte, per condannare ogni manifestazione di violenza, odio e discriminazione». Ieri mattina sono stati ricevuti e ricambiati dall’intera amministrazione comunale i saluti di Roberto Ambrosin, presidente della sezione Anpi di Jesolo, che tanta parte ed attenzione ha avuto per il recupero e la giusta valorizzazione della memoria del maresciallo Vitale. «A lui ancora un sentito ringraziamento e un arrivederci», ribadisce il primo cittadino.