L'omaggio a Basso Sciarretta in via Adriatica e sull'antifascismo nella Costituzione...

TERMOLI. Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra commemora Basso Sciarretta e lancia una "frecciatina" al sindaco Francesco Roberti, sulla parola "antifascismo".

«Forse è così che comincia l’opera di revisionismo sul fascismo in Italia: dai sindaci dei Comuni di Provincia arriva a contagiare il Paese intero, e ormai ha piena legittimità dentro il Governo nazionale.

Comincia, ad esempio, col sindaco di Termoli attuale che, in piena continuità con i suoi predecessori, festeggia il 25 aprile al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, rivendicandolo: «Bisogna onorare tutti i caduti perché la guerra non porta gioia, ma porta solo dolore e rancore. Oggi bisogna superare ogni rancore per il futuro», dice il Sindaco.

E ci mancherebbe, che la guerra porti gioia. La guerra, sì, quella che i Governi europei stanno sostenendo in Ucraina (compreso il suo, di Governo); quella da cui fuggono le persone che vengono lasciate annegare nel mar Mediterraneo, il più grande cimitero a cielo aperto della storia; quella che ha portato in Italia la dittatura fascista.

Perché ci vuole una grande capacità (e pure una certa faccia tosta) per celebrare un’intera mattinata la festa della Liberazione e rilasciare interviste ai giornalisti senza pronunciare mai (mai, nemmeno per sbaglio!) la parola fascismo o nazifascismo. Ma liberazione da cosa, allora?

Inizia così, la revisione: celebrando la «riconciliazione della nazione», omaggiando paternalisticamente le madri che hanno perso i loro figli in battaglia, festeggiando la «festa di tutti, al di là di ogni sterile polemica», dando lezioni non richieste di storia applicate velocemente al presente: «la nostra è stata una guerra civile, dove un popolo si è diviso: oggi questo popolo è unito, si è unito per la libertà e noi dobbiamo conservare questa libertà per le future generazioni.» E finisce col Presidente del Senato che celebra la festa della Liberazione dal fascismo (anche lui senza nominare il fascismo) dicendosi «contro tutti i totalitarismi».

Questa narrazione revisionista serpeggia e annacqua la storia, rimuove il conflitto sociale, pacifica, neutralizzandole, le posizioni di chi, antifascista, ha dovuto scegliere allora; e ha scelto di dare la propria vita per liberarsi dalla spietata dittatura fascista. È proprio grazie a loro, grazie alle tante partigiane e ai tanti partigiani antifascisti che hanno dato la vita allora, se oggi ci ritroviamo con una bella Costituzione, antifascista, ancora tutta da attuare. E oggi ricordiamo loro, la loro scelta e il loro sacrificio, non indistintamente i caduti di tutte le guerre; perché c’erano due parti tra cui scegliere, e non erano equivalenti, proprio no.

E la festa della liberazione non è la festa di tutti: non è la festa dei fascisti e dei nostalgici del fascismo, ad esempio. Non è la festa di chi oltraggia e vorrebbe peggiorare la Costituzione.

E’ la festa di tutti gli Italiani che si riconoscono nell’antifascismo della Costituzione nata dalla Resistenza.

«Viva l’Italia, viva la libertà!», dice il sindaco.

Non basta. E le parole giuste per oggi, quindi, sono quelle che né lei né la Presidente del Consiglio riescono a dire: viva l’Italia antifascista, viva la festa della Liberazione dal nazifascismo, viva le partigiane e i partigiani che ci hanno donato la Costituzione!

E abbasso chi vuole, più o meno esplicitamente, riscrivere la storia».