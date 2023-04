Impegno "sostenibile" per ripulire Rio Vivo coi ragazzi del liceo Alfano

TERMOLI. La spiaggia di Rio Vivo è tornata a splendere grazie agli alunni che frequentano le classi 2^E-2^ F dell'indirizzo Scienze Applicate dell’Istituto Alfano di Termoli. Un gruppo composto da circa 40 tra ragazze e ragazzi, abbigliati di pettorina gialla e maneggiando sacchi rossi e palette hanno ripulito l'arenile, raccogliendo ogni tipo di rifiuto. Bottiglie di plastica, cicche di sigaretta, lattine e altro genere di materiale gremivano la spiaggia e le dune e i giovani studenti, senza esitazione e grazie alla guida dei volontari di Ambiente Basso Molise, hanno trascorso sabato scorso delle ore all'aria aperta compiendo un importante gesto di difesa dell'ambiente.

Lo hanno fatto in una giornata non casuale, ma nella data che l'Onu ha scelto per celebrare la terra e per diffondere il messaggio della tutela del paesaggio. «Non poteva esserci miglior connubio se non quello di incontrarsi e tutelare l’ambiente in cui si vive - le parole di Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise - si pensi, per esempio, a tutte le conseguenze del cambiamento climatico di oggi: esse sono state causate dalle generazioni più vecchie, quelle figlie del boom economico, eppure si riverseranno sulle generazioni più giovani. Ed i giovani cosa fanno? Si concentrano proprio sulla necessità di vivere nel benessere oggi, senza compromettere quello di domani e cercando di Ambiente 6lasciare un segno tangibile ed inequivocabile: prendersi cura del territorio».

È con questo spirito che l'iniziativa dell'associazione basso molisana si è fusa con un progetto specifico della scuola e ha ottenuto il supporto del Csv Molise, oltre che il patrocinio e la collaborazione del Lions Club Termoli Host, dell’associazione Fidapa, della Banca Mediolanum di Termoli e dell’Istituto comprensivo Schweitzer.

