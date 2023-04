L'Azienda di soggiorno al salone nautico di Pescara "Sottocosta 2023"

In vetrina

In vetrina mer 26 aprile 2023

TERMOLI. Dal 29 aprile al primo maggio l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo sarà presente al Salone Nautico di Pescara: “Sottocosta 2023”, uno dei più importanti appuntamenti del Medio Adriatico.

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dal Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Assonautica Pescara Chieti e il patrocinio di Confindustria Nautica, Assonat, Assonautica Italiana, Consiglio regionale d’Abruzzo e Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale, promuove la nautica da diporto, il turismo nautico e gli sport del mare. Tra gli obiettivi, la valorizzazione del pianeta blu in tutte le sue declinazioni.

L’Aast presenterà il 30 aprile, alle ore 16, nel padiglione “Daniele Becci”, l’app del Progetto europeo “Framesport” di cui è partner. L’interreg, in chiusura a giugno prossimo, punta al rafforzamento delle competenze transfrontaliere per poter accrescere l’attrattiva dei porti, all’implementazione di soluzioni elettroniche innovative per la gestione intelligente dei servizi portuali. L'Aast è impegnata a rafforzare la collaborazione con i 15 partner e ad incrementare la rete dei contatti.

Nell’ambito del Salone “Sottocosta 2023” presenterà il progetto pilota (l’App) realizzata con il supporto dell'Afa Systems, illustrato alla Bit 2023. Si tratta di un sistema di gestione e prenotazione degli ormeggi dedicato sia ai diportisti che ai gestori dei porti. Il progetto prevede lo sviluppo sia di una piattaforma web che di una app resa fruibile sui dispositivi Ios e Android finalizzati a fornire servizi relativi alla prenotazione e gestione degli ormeggi di un porto turistico. A completamento dell’offerta, saranno disponibili una serie di informazioni turistiche, promozioni riservate e servizi accessori come: bike sharing, sconti e coupon per la promozione dell'entroterra, informazioni sulle attività ricettive e ristorazione.

Galleria fotografica