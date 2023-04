Sopralluoghi e interventi per il passaggio del Giro d'Italia: corsa rosa in città lunedì 8 maggio

TERMOLI. Chiusa la stagione primaverile delle grandi classiche monumento, dalla Milano Sanremo alla Liegi-Bastogne-Liegi, per intenderci, dopo il prologo delle Strade Bianche, l’attenzione del mondo ciclistico è tutta rivolta al prossimo Giro d’Italia, che partirà tra non molto, sabato 6 maggio, dal vicino Abruzzo.

Proprio la vicinanza con lo start della corsa rosa permetterà di vivere un passaggio suggestivo al centro della città, con la carovana che transiterà lungo la costa, oltrepasserà il Trigno, dopo la partenza della terza tappa, lunedì 8 maggio, da Vasto (con arrivo a Melfi), percorrendo tutta la costa molisana, fino a raggiungere il lungomare Nord e quindi entrare in città. Rinnoverà parte del tracciato già vissuto due anni fa, quando però fu arrivo di tappa, in via Martiri della Resistenza. Strappetto per così dire sulla salita del Panfilo e le biciclette con ammiraglie al seguito a dipanarsi per il centro urbano, fino all’uscita su via Corsica per proseguire a Sud.

Un passaggio di pochi chilometri, ma la città comunque dovrà essere pronta, per questo già sono tati effettuati alcuni sopralluoghi nelle zone considerate più “sensibili” al transito dei corridori, per garantire la massima sicurezza, col personale dei Lavori pubblici, coordinato dal dirigente Gianfranco Bove, la Polizia locale e la Polizia stradale.

In via Amerigo Vespucci, il tratto iniziale dopo la Torretta per chi viene a Termoli, sono state coperte alcune buche, era il tratto messo peggio, secondo le informazioni che abbiamo attinto. Sarà anche chiusa la griglia alla fine della salita su via Mario Milano, mentre in via Dante, dove le biciclette passeranno, la carreggiata sarà completamente sgombra.

La terza tappa prenderà il via da Vasto alle 11.40 e transiterebbe poco prima delle 12.30, a seconda della media oraria che i ciclisti osserveranno.

La carovana proseguirà dalla stazione verso via Dante, per poi dirigersi su via Abruzzi e via Corsica, ricongiungendosi poi alla statale 16, nella direzione della provincia di Foggia, lascerà il Molise.

Una occasione per chi ama questo sport di rivivere un momento esaltante e chissà se qualcuno approfitterà della erta del Panfilo per tentare uno scatto.

Un obiettivo raggiunto nell'ottica della valorizzazione del nostro territorio, questo l'intendimento che ha portato l'ex presidente della Fci Molise, Silvestro Belpulsi, a contattare il numero uno dell'organizzazione Mauro Vegni, per inserire il passaggio interno alla città adriatica.