Area camper di Rio Vivo, previsti lavori "in compensazione" dopo le mareggiate

TERMOLI. Stagione del plein-air al decollo con la primavera, ma l’area camper di Termoli necessita di un maquillage, dopo i danni provocati dalle mareggiate del mese di gennaio, che hanno portato massi e sassi a ingombrare la strada litoranea, quella che costeggia l’ultimo pezzo del litorale Sud prima della foce del Biferno, alla periferia meridionale di Termoli.

Un’area che la Regione Molise sin dal 2010 ha rilasciato in concessione al Comune di Termoli e che è stata rinnovata nello scorso anno, proprio per uso di parcheggio camper, percorsi pedonali, ciclabili e area verde, sita nel Comune di Termoli, località Rio Vivo–Marinelle.

L’area camper, che sorge in via Rio Mare, è in gestione a un privato, che corrisponde al Comune di Termoli la somma annua di 12.267 euro, a fronte dell’affidamento del servizio di conduzione delle aree comunali di sosta camper. L’azienda si chiama Ideal Service scarl. Proprio questa impresa, lo scorso 30 marzo ha sottolineato all’amministrazione circa la necessità di ripristinare l’area oggetto dell’affidamento, con interventi di pulizia e di manutenzione, per consentire la riapertura dell’area durante la stagione estiva.

Il settore Lavori pubblici ha validato il programma dei lavori, per costi di manodopera, noli e forniture, per l’esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione dell’area in questione, e ha autorizzato la compensazione tra l’importo da corrispondere da parte dell’affidataria e l’importo di euro 12.173,40, sostenuto dalla ditta Ideal Service scarl, corrispondente alla spesa per l’effettuazione dei lavori.

