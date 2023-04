Piano delle assunzioni Asrem fermo, chiesto l'intervento del prefetto

CAMPOBASSO. Stavolta in via autonoma e non con le altre organizzazioni sindacali del comparto sanitario, la Fials-Confsal Molise proclama lo stato di agitazione nella sanità molisana, a causa del mancato riscontro sulla vertenza relativa al piano assunzionale dell’Asrem, che era stata posta all’attenzione già lo scorso 28 marzo.

Il segretario Carmine Vasile ha così inviato la comunicazione ufficiale al prefetto, al commissario ad acta Toma, ai vertici di Regione e Asrem.

«Lo scorso 28 marzo abbiamo inoltrato una diffida al Commissario ad acta della sanità affinché adottasse un decreto ad hoc per recepire il piano del fabbisogno di personale deliberato dal direttore generale dell’Asrem del 26 gennaio scorso. A distanza di circa un mese nulla è accaduto per questo il sindacato chiede l’intervento del Prefetto. È necessario l’intervento del Prefetto, a tutela dei cittadini e dei pochi lavoratori che rimarranno in servizio, perché un gran numero di contratti di lavoro, a tempo determinato, sono in scadenza proprio in prossimità delle ferie estive ed anche perché alcune unità operative, come le radiologie e i laboratori analisi dei nostri ospedali rischiano la paralisi per carenza di tecnici e medici specialisti.

Le stesse difficoltà si registrano anche in altri settori della sanità pubblica per carenze di autisti di autoambulanza, dietiste, fisioterapisti, ortottisti, audiometristi, logopedisti, ostetriche, assistenti sociali, operatori tecnici Ced, operatori tecnici centralinisti, Oss, infermieri, per questo non solo è indispensabile adottare con decreto il piano assunzionale 2022/2024, ma è utile un incontro urgente in Asrem per prevedere un numero adeguato di operatori della sanità nel nuovo piano dei fabbisogni 2023/2025, per avviare a stabilizzazione tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla norm».