Cantiere stradale in via Dante, "senso unico a tempo" fino a metà giugno

TERMOLI. Viabilità e pedoni, lo stato di avanzamento del cantiere di via Dante, dove è in corso il rifacimento dei marciapiedi, impone una modifica del senso di marcia, che subirà uno stop per quanto riguarda la possibilità di ingresso da piazza Stazione, come ormai avviene da alcuni anni, dopo l’apertura della strada a doppio senso di circolazione.

L’impresa edile che sta realizzando questo intervento, infatti, dovrà rimuovere il materiale derivante dalla demolizione della pavimentazione del marciapiede di via Dante, al fine di ricostruirla secondo la progettazione approvata e per tali operazioni, al fine di garantire adeguati spazi di manovra per mezzi d’opera ed operai in totale sicurezza all’interno del cantiere, richiede la chiusura al transito veicolare della corsia di marcia a salire lato ferrovia nel tratto di via Dante compreso tra Piazza Garibaldi e via Abruzzi.

Oltretutto, come avevamo anticipato giorni fa, a seguito delle numerose istanze da parte dei pedoni, c'era da risolvere il nodo della sicurezza per l'attraversamento stradale dalla zona stazione a quella della Madonnina, poiché su entrambi i lati erano sorti dei cantieri, uno di natura privata per la ristrutturazione di un edificio.

Per questo, ieri è stata firmata e pubblicata stamani l’ordinanza che garantisce l’esecuzione dei lavori in regime di sicurezza garantendo l’incolumità degli addetti e degli utenti della strada nelle zone di intervento interessate dal cantiere e consentire, altresì, il transito nelle restanti strade individuate quali percorsi alternativi, secondo le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali della strada.

IL TESTO DELL'ORDINANZA:

«Fino a metà giugno, dalle 7 alle 17, per il proseguimento dei lavori di cui in premessa e secondo lo svolgimento delle diverse fasi lavorative, la regolamentazione della circolazione veicolare con l’istituzione delle seguenti norme viabili specifiche cantieristiche: interdizione della circolazione per tutte le categorie di veicoli secondo l’andamento dei lavori ed a giudizio della D. L. nella corsia di marcia lato ferrovia in Via Dante nel tratto di strada e con direzione compreso tra l’intersezione rotatoria con Piazza Bega e l’intersezione con Via Abruzzi, previa apposizione della segnaletica temporanea e dei preavvisi; - obbligo collocazione segnaletica di corsia di marcia interdetta al transito veicolare per lavori per tutti i veicoli prima e dopo del tratto interessato dai lavori; - per tutti i veicoli che percorrono Piazza Garibaldi in uscita dal centro città obbligo preavviso corsia di marcia interdetta al transito veicolare dalle ore 7 alle ore 17 in via Dante nel tratto compreso tra l’intersezione rotatoria con Piazza Bega e l’intersezione con via Abruzzi, segnaletica da collocare in Piazza Garibaldi per segnalare i lavori in corso; i veicoli che percorrono Piazza Garibaldi in uscita dal centro città vengono deviati temporaneamente sul percorso alternativo Corso Umberto I–Corso Nazionale anche in deroga ai provvedimenti vigenti di limitazione della circolazione ai veicoli pesanti; obbligo copertura segnaletica verticale eventualmente in contrasto con le prescrizioni contenute nella presente ordinanza; - direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da Piazza Bega in immissione su via Dante; - istituzione del limite di velocità di 30 Km/h su tutto il tratto interessato dai lavori; - obbligo di movieri a terra per la movimentazione dei mezzi e dei carichi sospesi e per agevolare il transito veicolare; - obbligo delimitazione area in concessione con installazione, se necessario, di segnaletica luminosa per la visibilità notturna; - nel caso per avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore i lavori non siano ultimati nei termini previsti, la validità della presente ordinanza viene prorogata fino al termine degli stessi, previa comunicazione da parte della ditta esecutrice dei lavori, a tutti gli interessati; - l’efficacia dell’ordinanza è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni riportate in calce al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà altresì l’applicazione delle sanzioni previste dal codice della strada a carico del responsabile; - la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del divieto stesso.

La segnaletica dovrà essere collocata sia nelle strade oggetto del presente provvedimento che in quelle limitrofe, per qualsiasi motivo coinvolte dallo stesso; - i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, dovranno essere oscurati e successivamente riaperti, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori; - tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione al presente provvedimento, compresa quella di preavviso (con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all'area interdetta) e quella prevista dall'art. 39 del Reg.495/92, dovrà essere collocata sotto la diretta responsabilità della ditta esecutrice la quale dovrà garantirne la custodia e il mantenimento in efficienza, per tutta la durata dei lavori, fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi; - tutta la segnaletica temporanea posta in opera dovrà essere conforme al D.P.R.16/12/92, n.495 Regolamento di Esecuzione e al D.M. 10/07/02 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; - nel caso di impiego di mezzi operativi (quali autogru, ecc.) tutta l'area interessata dalle operazioni dovrà essere preclusa al transito di qualsiasi utente della strada e messa in sicurezza con tutti i dispositivi e gli accorgimenti che il responsabile della sicurezza del cantiere di cui trattasi, riterrà opportuno adottare; - i mezzi operativi non potranno mai essere abbandonati e dovranno essere immediatamente rimossi nel caso di passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza diretti nell'area oggetto del provvedimento o in vie il cui accesso è impedito dalle operazioni; - gli accessi pedonali esistenti sulla pubblica via dovranno essere garantiti e rimanere utilizzabili, in sicurezza, senza interruzione alcuna; il richiedente dovrà avere cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari (percorsi protetti ecc.). Nel caso di impossibilità del mantenimento dei percorsi pedonali esistenti dovranno essere individuati e realizzati idonei percorsi alternativi protetti, per consentire il transito dei pedoni in sicurezza collocando la prevista segnaletica provvisoria di cantiere; - nello svolgimento di qualsiasi lavorazione e/o operazione, dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via; - nella zona di cantiere interessata dai lavori ed appositamente delimitata, secondo l’andamento dei lavori e a giudizio del responsabile di cantiere, dovrà comunque essere garantito l’accesso in sicurezza alle proprietà private presenti per gli aventi diritto; - la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, al termine degli stessi, di ripristinare la segnaletica stradale preesistente avvisando il Comando di Polizia Municipale dell’avvenuta riattivazione; - la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a detenere nel luogo dei lavori la concessione/autorizzazione, così come è tenuto ad esporla in maniera ben visibile all’interno degli abitacoli dei veicoli autorizzati in deroga, utilizzati dall’impresa e da esibire a richiesta degli organi di Polizia in servizio; - la ditta esecutrice dei lavori è obbligata ad apporre i segnali stradali riproducenti i contenuti della presente ordinanza almeno 48 ore prima dell’efficacia del provvedimento; - la ditta esecutrice dei lavori è obbligata alla delimitazione dell’area di cantiere, segnalata e non accessibile ai non addetti ai lavori, mediante collocazione di appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri anche durante le ore serali e notturne».