Sicurezza a scuola, Vigili del fuoco istruttori speciali

TERMOLI. L’istituto comprensivo “Achille Pace” è al passo con i tempi. Sempre attento a temi importanti che promuovono salute e sicurezza. E questa volta lo fa con una collaborazione speciale, quella del corpo nazionale e dell'associazione dei Vigili del fuoco.

Presso l’auditorium della scuola, la sinergia tra scuola e pompieri ha dato vita a un incontro, importante, sul tema della salute e della sicurezza. Non solo per gli studenti ma anche per le loro famiglie e il personale scolastico.

Gli alunni, infatti, sono stati i primi a incontrare gli esperti per discutere di questi temi e, svolgere questo tipo di attività in “classe”, significa realizzare un bisogno collettivo che deve essere garantito con l’attuazione di misure di prevenzione e protezione dell’ambiente scolastico.

Sensibilizzare e monitorare costantemente la situazione della sicurezza e adottare misure correttive in caso di problemi o situazioni pericolose deve essere l’obiettivo di tutta la comunità scolastica per prevenire situazioni di rischio e pericolo della propria e altrui incolumità. Gli alunni della 1°C hanno seguito in streaming l’evento.

Quello a cui eravamo presenti noi era indirizzato a docenti e famiglie. Gli esperti e la dirigente professoressa Luana Occhionero hanno incontrato genitori/tutori e personale scolastico per promuovere e diffondere la cultura della prevenzione degli incidenti domestici. Gli infortuni domestici, intesi come eventi improvvisi e involontari che si verificano all’interno dell’abitazione e nelle sue pertinenze (giardino, garage, cantina, cortile), rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica, sia per la loro incidenza nella popolazione sia per la gravità degli esiti; inoltre i dati italiani evidenziano un incremento di tali eventi, soprattutto in età pediatrica. Durante il dibattito gli esperti hanno illustrato le tecniche di disostruzione delle vie respiratorie nell’adulto e nel bambino con esercitazioni pratiche che hanno coinvolto anche i presenti in auditorium. Presenti per spiegare dare consigli utili e rispondere a domante l’ex capo distaccamento dei Vigili del fuoco di Termoli Aldo Ciccone, l’attuale Comandante del distaccamento termolese Gianfranco Galuppo, e una rappresentanza dei volontari dell’associazione Sae 112, ed altri esperti dei Vigili del fuoco non solo di Termoli.

Galleria fotografica