Calendario scolastico 2023-2024, in Molise si parte il prossimo 14 settembre

MOLISE. La Giunta regionale ha varato il calendario scolastico 2023-2024.

In Molise le lezioni partiranno il 14 settembre e termineranno l'8 giugno, ad eccezione delle scuole dell'infanzia che chiuderanno il 29 giugno.

La pausa per le vacanze natalizie dal 23 dicembre al 5 gennaio, mentre dal 12 al 14 febbraio le attività si fermeranno per le festività del Carnevale e dal 28 marzo al 2 aprile per quelle di Pasqua. Scuole chiuse il 2 novembre per la commemorazione dei defunti, il 9 dicembre per il ponte dell'Immacolata e il 29 e 30 aprile per il ponte del 1° maggio. (Ansa).