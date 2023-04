Pedagogia e didattica: vettori di "Orientazione"

TERMOLI. All’Università degli Studi del Molise – anche nel quadro protocollo d’intesa sottoscritto con la Direzione Scolastica Regionale Molise in materia di “Orientamento”, e in sinergia con il Polo formativo delle Equipe Territoriali per il Molise – si terrà un percorso di formazione in materia di orientamento, destinato ai docenti di ogni ordine e grado della regione Molise, con particolare approfondimento sull’utilizzo della piattaforma “Orientazione”; quest’ultima sarà resa disponibile per le scuole secondarie di II Grado a titolo gratuito da UniMol.

L’iniziativa si inserisce in continuità con il Decreto Ministeriale 328 del 22 dicembre 2022 – “Scuola, adozione Linee guida per l’orientamento” – e con l’ultima linea di indirizzo del MIM, volta ad istituire le figure professionali del tutor e del docente orientatore.

Per favorire un’ampia e nutrita adesione di Dirigenti e Docenti, è stato deciso che gli incontri formativi e di aggiornamento verranno tenuti presso le sedi universitarie di Campobasso – Pesche e Termoli, facilitandone in tal modo la partecipazione

Il corso vede una durata di 9 ore si svilupperà in tre incontri tematici principali, per ognuno dei quali sono stati calendarizzati, come descritto, tre appuntamenti (sedi universitarie Campobasso, Pesche e Termoli).

Si parte giovedì 27 aprile, alle ore 15.00, all’interno degli spazi del III Edificio Polifunzionale di via Francesco De Sanctis a Campobasso, con il Primo incontro dal tema: “L’Orientamento tra teoria e pratica” e con gli indirizzi augurali del Rettore, Luca Brunese, e della Dirigente Usr Molise, Anna Paola Sabatini.

“Portale orientazione: un ponte tra Scuola e Università” è il titolo del Secondo incontro; “Strumenti e strategie psicopedagogiche di contrasto alla dispersione scolastica”, è il Terzo ed ultimo.





Galleria fotografica