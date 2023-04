Un gemellaggio "territoriale", gli scout a Bosco Corundoli

MONTECILFONE. Si è conclusa ieri mattina l’attività degli scout di San Salvo in basso Molise, nel Bosco Corundoli di Montecilfone, dopo la visita istituzionale nel giorno della Festa della Liberazione, da parte del sindaco Giorgio Manes: «Gli scout di San Salvo sono stati ospiti del nostro favoloso bosco, accampandosi con le tende e tutta l’attrezzatura del plein-air, per trascorrere le giornate senza aver bisogno di niente Nel ringraziarli, assieme a don Franco Pezzotta, e a tutta l’amministrazione per aver presenziato nel giorno di San Giorgio, patrono della nostra comunità con la loro sindaca Emanuela De Nicolis e tutte le autorità intervenute. Ormai è diventata un’abitudine averli ospiti nel mese di aprile, imparando a vivere all’aria aperta, a costruire gli utensili e a rispettare l’ambiente in cui si muovono.

Anche don Franco ha voluto esprimere la propria fratellanza nell’essere vicini a questi ragazzi che si impegnano tanto». Durante la manifestazione è stata donata al sindaco Manes la bandiera dell’Italia in segno di unità. Una edizione particolarmente riuscita, quella di quest’anno di San Giorgio, sottolinea il primo cittadino: «Veramente un successo, con la partecipazione straordinaria degli oltre 150 scout accampati fino a oggi».

Galleria fotografica