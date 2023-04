«I cittadini vogliono capire», alle radici dell'assemblea popolare sull'Eolico offshore

Eolico Offshore Molise: l'intervista a Laura Venittelli

TERMOLI. Associazioni di categoria, movimenti, comitati, tanti soggetti interessati e naturalmente molti cittadini.

Assemblea popolare "popolata" e non è un fattore scontato, soprattutto di venerdì pomeriggio, quando il clima induce a stare all'aperto. Ma i temi di natura ambientale ormai sono all'ordine del giorno dell'attualità collettiva, non più di nicchia, come avveniva fino a pochi anni fa. La coscienza sulla salvaguardia degli asset del territorio, come il mare, ad esempio.

“Eolico Offshore Molise”, di questo progetto si è discusso ieri sera all’auditorium della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, dibattito aperto dall’intervento di padre Enzo Ronzitti, introdotto da Andrea Montesanto.

Relatrice principale l’avvocato Laura Venittelli, che proiettando delle slide ha messo a fuoco quello che sarebbe l’impatto sulla nostra costa del progetto che definire mastodontico non è eufemistico.

Ma la Venittelli sottolinea l’assenza di chi amministra la città.

«Se i cittadini non controlla o il potere nazionale, regionale e municipale, non potranno contrastare i danni ambientali che i decisori politici provocano". Enciclica "L'auditorium Si' di papa Francesco. Queste parole di Papa Francesco ci stanno spronando nella campagna informativa sul disastroso progetto Offshore Molise della società Maverick, progetto previsto al largo di tutta la costa molisana. Stiamo con il "fiato sul collo" sui politici regionali e su quelli dei 4 comuni di Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli e Campomarino.





Abbiamo promosso 5 incontri di cui due nella città di Termoli. Abbiamo inviato Pec di invito al sindaco si Termoli, Petacciato e Montenero e non ci hanno mai degnati neppur di un misero messaggio per farci comprendere come la pensano su questo devastante progetto. Il silenzio dei tre sindaci è pesante!

Ai tre sindaci chiedo: pensate sia giusto che la pesca, il turismo, la nautica da diporto, i trasporti commerciali e passeggeri, i porti di Termoli, Montenero e Campomarino vengano, per 40 anni, bloccati da questo devastante progetto in mare che blocca il passaggio dei natanti senza offrire nulla in cambio?





Pensate che questo impianto in mare, collegato a due centrali ad idrogeno per 800 Mw (la centrale più grande al mondo, che si trova a Fukushima, ne produce solo 20 Mw) possa far dormire sereni gli abitanti della zona? Pensate sia giusto far passare un elettrodotto ad altissima tensione, per trasportare l'energia prodotta dall'eolico alle 2 mega centrali ad idrogeno, tra le case degli abitanti di Rio Vivo-Marinelle di Termoli? E pensate ancora che sua giusto far calare dall’alto questi cambiamenti radicali del nostro territorio senza aver interpellato i vostri amministrati, senza aver interpellato la gente che sulla costa ci vive e svolge la propria attività? Queste sono le domande che avremmo posto ieri, garbatamente, agli assessori, ai consiglieri ed al sindaco di Termoli, che ahimè hanno disertato l'incontro! Solo per info: la sala dell’evento ieri era stracolma di gente, gente che forse una informazione in più, su quello che faranno i ns amministratori, proprio la vorrebbe. Buona giornata, noi continueremo a informare, ad andare ne paesi e per i quartieri delle 4 città perché i cittadini vogliono, come ci esorta Papa Francesco, essere protagonisti del proprio futuro».

Galleria fotografica