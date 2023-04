Un lavoro “giusto e decente” per costruire il futuro

GUGLIONESI. Un recente studio dell’Ipsos, sulle “economie coesive”, ci offre uno spaccato dell’Italia caratterizzato dall’aumento della povertà (che interessa oltre 11 milioni di persone di cui, più della metà, sono occupati precari) e da un diffuso sentimento di sfiducia e di incertezza che alimenta, soprattutto nei ceti popolari, rabbia, disgusto e paura. Sempre nello stesso studio il “lavoro” risulta in cima alle preoccupazioni e alla scala dei bisogni (per ciò che concerne “certezza e stabilità lavorativa”) degli italiani.

La rivoluzione tecnologica e digitale ha cambiato il modo di produrre, lavorare e consumare, ha creato nuovi profili professionali distruggendone altri con un saldo complessivo spesso negativo.

Un dato, questo, non pienamente colto dal Pnrr che, nelle Politiche Attive del Lavoro previste, punta sostanzialmente su due linee di intervento: la prima relativa alla formazione per ridurre il “mismatch” tra le competenze del lavoratore e quelle richieste dalle aziende/sistema produttivo; la seconda relativa all’informazione per favorire la ricerca del lavoro.

Misure giuste (senza alcun dubbio) ma riteniamo insufficienti in una fase di “jobless growth” (crescita senza creazione di posti di lavoro), che rischia di “marginalizzare” (escludere) gli esuberi derivanti dalle trasformazioni in atto.

Altrettanto insufficienti appaiono le misure del “Decreto Lavoro” che il Governo si appresta ad adottare. Esse si articolano (come anticipato dagli organi di informazione) su: una riduzione (sempre positiva) del cuneo fiscale; una rimodulazione del “reddito di cittadinanza” (già cancellato dal prossimo anno) teso a ridurre, sostanzialmente, la “spesa dello Stato” piuttosto che a definire percorsi (non solo nuove sigle) di reinserimento lavorativo “giusto e decente” per coloro che si ritrovano ai “margini” del processo produttivo (si preferisce alimentare una deleteria polemica sulla “poca voglia di lavorare” piuttosto che ragionare sul problema); un allentamento dei vincoli sui “contratti a termine” che rischia di alimentare proprio quel lavoro “precario” (e quindi povero) che, come abbiamo visto, è una delle cause di povertà.

Si continua a pensare, in sostanza, che la crescita economica (misurata con il Pil) possa risolvere tutti i problemi senza considerare che, questa visione (paradigma) economica, ha creato, come evidenzia il Rapporto “Sussidiarietà e … sviluppo locale”, crescenti disuguaglianze, tassi di disoccupazione preoccupanti, distruzione delle risorse naturali e un crescente disagio sociale (di cui ne vediamo quotidianamente i segnali – non ultimo quello del calo delle nascite).

Ma sono proprio queste criticità che ci aiutano a comprendere la grande attualità della visione (paradigma) economica dell’Economia Civile che mette al “centro” l’uomo, il bene comune, la sostenibilità sociale e ambientale, l’inclusione sociale.

Valori, questi, che ritroviamo nella nostra Costituzione.

Ripartiamo, dunque, da un “lavoro giusto e decente” (come spesso sottolinea il prof. Zamagni – cittadino onorario di Guglionesi) perché il lavoro “flessibile e precario” (sostanzialmente povero) impedisce a tanti giovani di costruirsi un futuro e li confina in una dimensione esistenziale, definita dal sociologo Magatti, “generazione fantasma”.

Ripartiamo dal “valore” che la nostra Costituzione attribuisce al “lavoro” che lo considera: un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, un dovere per concorrere al progresso della società, un bisogno insopprimibile che dà “senso” e significato alla persona, un mezzo per assicurare “a sé e alla famiglia un’esistenza libera dignitosa”.

Ripartiamo dal “valore” della “dimensione sociale” nella iniziativa economica che, in sintonia con le indicazioni contenute nell’art.41 della nostra Costituzione, dà senso all’agire umano e soddisfa il suo bisogno di “beni relazionali” considerati essenziali per la “felicità pubblica”.

Ripartiamo dal ruolo emergente e propulsivo della società civile nella sua valenza economica (particolarmente importante nei processi di sviluppo inclusivi) oltreché culturale e sociale.

Un ruolo ben compreso dalla Commissione Europea che, attraverso un suo “Piano di azione”, intende contribuire al successo dell’Economia Sociale europea sfruttandone tutto il suo potenziale economico e occupazionale.