Il quartiere Colle della Torre "torna a vivere" col nuovo parco di via Pascoli

Il nuovo parco giochi di via Pascoli

TERMOLI. Un nuovo luogo di aggregazione sociale, che faccia uscire dall’isolamento interno un quartiere come Colle della Torre, che da zona residenziale di pregio ha subito negli anni la legge del contrappasso dell’abbandono, come più volte messo in evidenza dai residenti.





Ora si inverte la rotta, con ’inaugurazione del nuovo parchetto di via Pascoli, cuore della zona di Termoli Nord. I residenti, con famiglie e alcuni bimbi, non hanno voluto mancare a questo appuntamento, che rivitalizza una contrada che per molti anni era stata considerata in degrado. Hanno dato il benvenuto all'intera Giunta, col sindaco Francesco Roberti e tutti gli assessori, c'erano il suo vice Enzo Ferrazzano, Giuseppe Mottola, Michele Barile, Rita Colaci, Silvana Ciciola e Michela Antignani, oltre ai consiglieri Pino Nuozzi, Enrico Miele e Nico Balice. Presente anche la rappresentanza del comitato di quartiere Termoli Nord.





Il parco con campo da bocce è stato un segnale di attenzione, ma occorre fare di più e nelle parole dell’assessore ai Lavori pubblici Enzo Ferrazzano e dello stesso primo cittadino, è stato delineato anche il cronoprogramma dei futuri interventi, dalla realizzazione dei marciapiedi al completamento della rete fognaria e della realizzazione di un manto d’asfalto per la strada di Prg, fino alla costruzione della nuova scuola dell’infanzia, attraverso l’utilizzo dei fondi del Pnrr.





