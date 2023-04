Tripudio di colori e grande festa in paese nella benedizione della Carrese

SAN MARTINO IN PENSILIS. Una bolgia incredibile in paese, a San Martino in Pensilis. Entusiasmo alle stelle che nemmeno il meteo bizzoso della tarda primavera ha saputo fiaccare, per la Carrese 2023.

Colori in festa delle tre associazioni, giallorossi, biancocelesti e gialloverdi, con Giovanotti, Giovani e Giovanissimi, per la cerimonia di benedizione officiata dal parroco don Nicola Mattia.

La località bassomolisana letteralmente presa d'assalto, col calendario che la propone di domenica, ad aiutare chi vuole rivivere o scoprire l'adrenalinica Corsa dei Carri. Tanta gente in arrivo dal Molise e anche dall'alta Puglia.

Presenti rappresentanti istituzionali ai vari livelli.

Galleria fotografica