Una panchina rossa per "celebrare" le donne lavoratrici

Per non dimenticare lun 01 maggio 2023

GUGLIONESI. In occasione della festa del Primo maggio, alle ore 10.30, in viale Margherita a Guglionesi ci sarà l’inaugurazione di una panchina rossa dedicata a tutte le donne che ancora oggi a più di 100 anni di distanza dai primi scioperi fatti da sole donne per la conquista delle 8 ore lavorative e per la parità dei diritti, sono ancora discriminate sul posto di lavoro con soprusi, ricatti, abusi.

Le donne, nel 2023, a parità di mansioni percepiscono in media il 20% in meno di salario dei colleghi maschi e ancora ci sono pregiudizi a essere nominati in incarichi apicali.

Rievocati la manifestazione delle mondine a Vercelli del 1° giugno 1906 per la conquista delle 8 ore e lo sciopero del pane e delle rose, un famoso sciopero delle lavoratrici dell'industria tessile svoltosi nel 1912 a Lawrence nel Massachusetts L'appellativo deriva dallo slogan che fu adottato dalle operaie che protestavano. Una iniziativa di Rifondazione comunista, resa nota dal segretario regionale, Pasquale Sisto.