Roberti sul Primo maggio: «Avere un lavoro vuol dire essere liberi»

CAMPOBASSO. Il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha diffuso un messaggio in occasione della Festa dei lavoratori.

«Il 1° maggio è una giornata dal valore sociale di estrema importanza. Il lavoro è un diritto, un dovere, dignità, il motore dell’economia, un’attività fondamentale per il cittadino, relazione sociale, progresso, crescita della società, un mezzo per esprimere liberamente la propria personalità.

Avere un lavoro vuol dire essere liberi. Compito delle istituzioni, dunque, è favorire l’occupazione, diminuendo al contempo i livelli di disoccupazione. L’obiettivo, ad ogni livello, deve essere questo: permettere alla più ampia base di cittadini di avere un lavoro, che dia soddisfazione e sostentamento, permettendo ad ognuno un aumento della qualità della vita.

Di fronte a tale obiettivo non deve esserci distinzione politica, perché i cittadini confidano nelle istituzioni per veder realizzati i propri progetti, grazie al lavoro che soddisfi le proprie competenze, abilità e livelli di studio. Il tema del lavoro è ampio, perché occorre avere una visuale larga, che vede le imprese motore dell’economia del Paese, per le quali mettere in campo tutte quelle politiche che favoriscono le assunzioni di lavoratori da parte delle aziende, senza vedersi schiacciati da una fiscalità troppo alta. Ma il 1° maggio è anche giornata per richiamare l’attenzione alla sicurezza sul lavoro, alla lotta del lavoro minorile, a ogni forma di sfruttamento, alla lotta del lavoro nero e al conseguimento di pari condizioni di lavoro, senza alcuna distinzione. Buon 1° maggio a tutti!»